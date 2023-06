Wirtshausmusik und Standing Ovations für Ukraine-Chor

Zünftig ging es am dritten Tag des Niederösterreichischen Volkskulturfestivals „aufhOHRchen“ zu, als zahlreiche Musiker ihr breites Repertoire darboten. Beim ersten Programmpunkt erlebten die Festivalbesucher spontanes Singen, Musizieren und Tanzen in den Hollabrunner Straßen. Wer wollte, konnte am Sonderpostamt die eigens kreierte aufhOHRchen-Briefmarke in der Hollabrunn-Edition erwerben.

Beim Chöretreffen begegneten die einheimischen Gesangsgruppen Capella Cantabile, Einklang 1861 und Soundhaufn Göllersdorf den Kollegen aus der näheren und weiteren Umgebung. „Ein emotionaler Moment war der Auftritt des ukrainischen Chors Chervona Calyna, der die Zuhörer zu Standing Ovations rührte“, beschrieb Doris Zizala, Pressereferentin der Volkskultur NÖ, die Eindrücke.

Nach dem Gottesdienst in der Kapelle des SBZ Hollabrunn, der musikalisch vom Göllersdorfer Soundhaufn gestaltet wurde, fiel am Abend der Startschuss für die Wirtshausmusik. In sieben innerstädtischen Lokalen und auf der Bühne am Hauptplatz konnte man der musikalischen Vielfalt lauschen, die für ausgelassene Stimmung sorgte.