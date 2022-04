Aufträge für Amtshaus-Umbau Grabern im zweiten Anlauf vergeben

Werbung

Beim Umbau des Gemeindeamtes in Schöngrabern ist die Kommune seit Mittwochabend einen Schritt weiter: Die Vergabe für Gewerke wie Trockenbau, Elektroarbeiten, Heizungs- und Klimaanlagen wurde im Gemeinderat vergeben, wenn auch nur mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ, die Mandatare der Bürgerliste „Team – Gemeinsam für Grabern“ haben sich bei der Abstimmung enthalten.

Es war bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass der Gemeinderat sich mit diesem Beschluss auseinandersetzte. Zur Erinnerung: In der Vorwoche sollte die Vergabe beschlossen werden, doch die Team-Gemeinderäte fühlten sich nicht ausreichend informiert, kannten keine konkreten Pläne, kein Konzept, keine Gesamtkosten. Die Liste warf der Bürgermeister-Partei ÖVP Intransparenz vor und bezeichnete den Umbau als „Husch-Pfusch-Aktion“ des Bürgermeisters. Ihr Unmut gipfelte nach Wortgefechten darin, dass sie den Sitzungssaal verließen, das Gremium war nicht mehr beschlussfähig.

Amtsleiterin klärte via Brief über Gemeindeamtsumbau auf

Bei der erneuten Sitzung ging es nicht mehr so hitzig zu. Und das, obwohl ein Dringlichkeitsantrag des Teams – das Gesamtkonzept des Gemeindehausumbaus, inklusive Planpräsentation und Finanzierungskonzept – abgelehnt wurde. Amtsleiterin Christa Bieglmayer war es ein Anliegen, auf die Kritik des Teams zu reagieren. Krankheitsbedingt konnte sie an der Sitzung nicht teilnehmen, Vizebürgermeisterin Petra Eva Grüneis trug ihre detaillierte Stellungnahme den Gemeinderäten vor.

Im Herbst 2020 habe sie Vertreter aller Fraktionen ins Gemeindeamt eingeladen, um über die Probleme zu informieren. Alle hätten erkannt, dass eine Umgestaltung der Büroräume eine bessere und vor allem billigere Lösung als ein Zu- oder Neubau sei.

Arbeitsprozesse und Bürgerservice werden optimiert

Die Aufgaben seien nach dieser Besichtigung klar gewesen: ein zusätzlicher Arbeitsplatz sollte durch eine Umgestaltung geschaffen werden. Außen am Gebäude sollte sich nichts verändern. Ihr als Amtsleiterin sei sehr wichtig, dass sich die Arbeitsplatzsituation verbessert, Prozesse optimiert werden und auch der Bürgerservice verbessert werde. „Ich weiß nicht, wie die Gemeinderäte hier hätten helfen sollen“, las Grüneis vor. Die Amtsleiterin kenne die Abläufe genau, wisse, welcher Platzbedarf benötigt wird. Sie habe sich viele Gedanken gemacht, von einer Husch-Pfusch-Aktion könne keine Rede sein.

Die Amtsleiterin listete akribisch die Kosten und Fördergelder auf. Ein Darlehen sei für den Umbau nicht nötig. Dies seien Zahlen, die jedem Gemeinderat durch das Haushaltsbudget bekannt sein sollten. „Seit der ersten Besprechung wurde keine einzige offizielle Frage zu Planung oder Budget gestellt, weder an den Bürgermeister noch an mich als Amtsleiterin.“

Am Ende des Tages zähle der Mehrwert für Mitarbeiter und Bürger. An einem Tag der offenen Tür werde sie den Gemeinderäten und der Bevölkerung die neuen Räume gern präsentieren. Für ihre Ausführungen erntete die Amtsleiterin jedenfalls von der ÖVP Applaus.

Großer Wunsch von Bürgerliste: Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Hubert Hofstetter (Team) bedankte sich ebenfalls bei Bieglmayer. Hier konnte sich Bürgermeister Herbert Leeb einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Ich habe sie gebeten, andere Arbeiten zurückzustellen, damit sie eure Fragen beantworten kann.“ Hofstetter äußerte den Wunsch, ähnliche Projekte in Zukunft parteiübergreifend abzuwickeln. Der Plan, den er abfotografiert hatte, „war nichtssagend“. Erst am Tag der Sitzung seien die Einreichpläne hergezeigt worden.

„Genau das haben wir uns erwartet“, lobte auch Eva Kraus (Team) die Auflistungen der Amtsleiterin. Die Mandatarin hätte sich ein solches Konzept früher gewünscht. Werner Schall (Team) betonte, dass manche Kosten und Summen, wie zum Beispiel Förderungen, erst durch das Schreiben der Amtsleiterin bekannt geworden seien.

Die Team-Gemeinderäte wünschten sich, in Zukunft früher eingebunden zu werden. „Auch wir haben Ideen“, sprach Kraus das Thema Nachhaltigkeit an. Daniela Wanke (Team) ärgerte sich nach wie vor über den Vorwurf, die Gemeinderäte hätten sich selbst informieren müssen: „Ich erwarte mir, dass solche Informationen in der Vorbereitung zu Sitzung dabei sind.“

Bürgermeister Leeb betonte erneut, dass alle Pläne in der Gemeinderatsmappe gewesen seien, es sei Aufgabe des Fraktionsleiters, das Protokoll der Vorstandssitzung an seine Parteimitglieder weiterzuleiten.

