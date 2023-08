Augustwiesn-Bilanz: „Von 20.000 bis 25.000 wird nichts abgehen“

„Hochachtung für diese Truppe, die sich den Hintern für dieses Fest aufreißt. Ohne ein solches Team gibt's die Wiesn nicht“, sagt Volksfestvereinsobmann Alexander Rausch. Kaum war das Volksfest vorbei, war er in seinem Brotjob schon wieder unterwegs, um anderswo im Land die Zelte der Firma Winkler aufzustellen. Der Blick zurück auf die Augustwiesn 2023 ist für ihn ein „Auftrag, den Level hochzuhalten“.

Wie viele Besucher an den sechs Tagen tatsächlich aufs Areal am Messegelände kamen, kann der Obmann nur schätzen, aber: „Von 20.000 bis 25.000 wird nichts abgehen.“ Umso erstaunlicher sei es gewesen, dass es keine ärgeren Zwischenfälle gab und die Gäste auffällig diszipliniert gewesen seien. „Das hört man ja jetzt auch vom Frequency-Festival. Offenbar wird honoriert, dass sich jemand derartige Veranstaltungen antut“, folgert Rausch.

Ähnlich erging es übrigens Bürgermeister Alfred Babinsky, der am Montag auf einige Anrufe im Rathaus gefasst gewesen wäre. Aber: Die Telefone blieben, was die Wiesn anging, stumm; die E-Mail-Postfächer leer.

„Ausgabenseite“ raubt den Schlaf. „Nach der Wiesn ist vor der Wiesn“, denken Rausch & Co. schon an das Volksfest 2024, das dann an fünf Tagen – von 14. bis 18. August – über die Bühne gehen wird. Verbesserungsvorschläge können gerne an den Volksfestverein gerichtet werden. Eine riesige Herausforderung sei es, die Ausgabenseite in Grenzen zu halten, stöhnt der Obmann: „Allein, was die Reinigung anbelangt – das muss man erst einmal einspielen. Deshalb haben wir auch wenig geschlafen, weil wir die Feinarbeit im Zelt selbst erledigt haben.“

„Die Augustwiesn gehört zu Hollabrunn – und die Senioren gehören zur Augustwiesn“, freute sich Johannes Potschka über den Seniorennachmittag am Montag. „Ein Tisch im Festzelt war reserviert, Wiesn-Wetter für den Durst garantiert, Speis und Trank hervorragend, Stimmung und Musik ausgezeichnet“, urteilte der Gemeinderat und Hollabrunner Senioren-Funktionär. Da ließ es sich auch Bezirksobfrau Marianne Lembacher nicht nehmen, die Hollabrunner Freunde auf einen gemütlichen Plausch zu besuchen. Das Resümee: „Auch zu Hause ist der Sommer wunderschön!“