Die Hollabrunner feierten am Wochenende ausgelassen, sei es im Festzelt, Wiesnschänke oder dem Hütterl am Teich. Gleich am ersten Abend machten die jungen Zillertaler im Festzelt Stimmung, die Wilden Kaiser heizten nebenan in der Wiesnschänke ein. Dem Partyvolk hat’s so gefallen, dass ausgelassen auf den Tischen getanzt wurde. Damit war’s bei den Wilden Kaisern aber nicht getan: Sie kamen Samstagabend wieder und begeisterten ihr Publikum im Festzelt.

Am Samstagnachmittag stand die Wiesnschänke im Zeichen des Rebensafts: Bei einer Verkostung gab es viele Weine aus dem ganzen Land.

Wer noch nicht genug von der Augustwiesn - oder noch Nachholbedarf hat -, hat am Dienstag und am Mittwoch noch die Gelegenheit, das große Volksfest zu besuchen. Am Montag wird durchgeschnauft, da pausiert die Augustwiesn.