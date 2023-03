Bekommt Maissau bis Ostern einen Arzt?

Die Stadtgemeinde Maissau hat in ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung einen Hauptmietvertrag betreffend die Arztpraxis in Maissau mit der PREIKA Handels GmbH beschlossen. Damit ist der Standort für einen neuen Hausarzt gesichert, nachdem, wie berichtet, der bisherige Mediziner Wolfgang Kepplinger in den Ruhestand getreten ist.

Nach wie vor ist Bürgermeister Kloiber zuversichtlich, bis Ostern seinen Gemeindebürgern einen neuen Mediziner vorstellen zu können. „Zusagen der Gebietskrankenkasse bzw. der Ärztekammern haben wir bereits, dass die Arztstelle in Maissau nachbesetzt wird.“

Eine Hausapotheke darf nicht gefüht werden ...

Bisher hat sich allerdings niemand für die vakante Stelle in der Amethyst-Stadt gefunden. Was vermutlich daran liegen dürfte, dass keine Hausapotheke geführt werden kann. Zu nahe liegt die nächste öffentliche Apotheke im benachbarten Ravelsbach.

Mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ hat der Gemeinderat den Rechnungsabschluss 2022 beschlossen. NEOS-Gemeinderätin Ulrike Vojtisek-Stuntner enthielt sich der Stimme. Ihre Kritik: Die Personalkosten seien überhöht. Dem hielt ÖVP-Bürgermeister Franz Kloiber entgegen, dass es sich um vorgegebene Kostensteigerungen handle, denen auch die Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder unterliegt.

Genehmigt wurde von den Mandataren auch die Errichtung einer Teichanlage in Unterdürnbach, wo im Zuge des „Lebensbachlaufes“ ein Naturteich angelegt wurde. Die notwendigen Genehmigungen der Bezirksverwaltungsbehörde liegen ebenfalls bereits vor.

