Endlich! Neue Ärztin für Maissau ab Oktober

„Ein lang diskutiertes Thema kann jetzt abgeschlossen werden“, freute sich ÖVP-Bürgermeister Franz Kloiber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach einem beschwerlichen Weg konnte mit der Ziersdorferin Anita Greilinger eine Ärztin gefunden werden.

Greilinger selbst sagt, dass sie durch Zufall auf die offene Arztstelle in Maissau gekommen sei. Nach 20 Jahren als Medizinerin in Gars am Kamp wird sie Ende September dort ihre Tätigkeit beenden. Sie war schon vor vielen Jahren kurzzeitig mit den gemeinedärzlichen Aufgaben in der Amethyststadt betraut und kommt also sozusagen „zurück nach Maissau“.

In den nächsten Monaten steht jetzt die Adaptierung der Arztpraxis in der Hornerstraße an. Entsprechende Mietverträge mit dem Hausbesitzer sind bereits unter Dach und Fach, wie Bürgermeister Kloiber gegenüber der NÖN betonte.

KEB Maissau legte erfreuliche Bilanz

Weiters auf der Tagesordnung im Maissauer Gemeinderat: Die Bilanz der KEB Maissau (Kommunal Energie Bündnis WeinWaldviertel GmbH) legte Geschäftsführer und Gemeinderat Hubert Wimmer vor. Im vergangenen Jahr sind zwei Energiegemeinschaften gegründet und 17 private Photovoltaikanlagen mit 233 kWp errichtet worden. Der Bilanzverlust 2023 sei durch Investitionen der KEB entstanden, allerdings stehen dem offene - und bereits eingebrachte - Forderungen in Höhe von 38.000 Euro entgegen.

Für 2023 ist der Bau von PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 500 kWp geplant, erläuterte Finanzstadtrat Anton Hofstetter, ebenfalls Geschäftsführer der KEB. In den Partnergemeinden der KEB Hohenwarth-Mühlbach, Straning-Grafenberg, Eggenburg und Sigmundsherberg sollen mindestens 30 PV-Anlagen mit je 10 kWp errichtet werden. So dürfte für das Jahr 2023 ein positives Bilanzergebnis von rund 20.000 Euro erwirtschaftet werden. Vom Gemeinderat wurde die Bilanz einstimmig zur Kenntnis genommen.

Auflagen für neue PV-Anlagen im Grünland

Einen Grundsatzbeschluss für die Widmung und Nutzung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet haben die Gemeindemandatare ebenfalls einstimmig gefasst. So muss der Betreiber solcher Anlagen seit mindestens vier Jahren seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben und Eigentümer der betroffenen Grundstücke sein. Hoch- und mittelwertiger Böden sollen nicht für PV-Anlagen genutzt werden und eine Gebrauchsabgabe an die Stadtgemeinde Maissau von 5 Euro pro kW pro Jahr ist als „Pacht“ vorgesehen.

Von Gemeinderat Franz Pytlik (ÖVP) kam der Einwand, dass gute landwirtschaftliche Böden von der PV-Nutzung überhaupt ausgeschlossen werden müssten. Und Gemeinderat Johann Gilli (ÖVP) warf ein: „Zuerst sollten vorhandene Dachflächen genutzt werden, bevor man PV-Anlagen im Grünland baut.“ Dazu meinte Stadtrat Hofstetter (ÖVP), dass unter solchen Freiland-PV-Anlagen ohnedies ökologische Oasen enstünden, die teilweise auch landwirtschaftlich genutzt werden können.