Flüchtlingsquartier in Hollabrunn? Gemeinde positioniert sich

Werbung

Wie die NÖN bereits berichtete, will die Caritas das Haus in Hollabrunn weiter als Unterkunft für Flüchtlinge nutzen. Doch es fehlt das grüne Licht von offizieller Stelle. Dem Vernehmen nach wird nicht mit einer Entscheidung vor der NÖ-Landtagswahl gerechnet.

Die Liste Scharinger erinnert indes an das gescheiterte Projekte der Unterbringung von „minderjährigen Fremden“ im Hollabrunner Studentenheim, als es 2016 zu einem Missbrauchsfall kam und der damalige Bürgermeister Bernreiter die Reißleine zog. Die Zustände in burgenländischen Gemeinden, die Hotspots des Flüchtlingsstroms seien, sollte ebenfalls eine Warnung sein, meint Stadtrat Wolfgang Scharinger. Frauen würden sich abends nicht mehr alleine auf die Straßen trauen und Eltern ihre Kinder nur mehr in Gruppen zur Schule gehen lassen, nachdem es schon zu Belästigungen gekommen ist, so der Wortlaut im Antrag: „Zustände, die in Hollabrunn zum Glück noch nicht zum Alltag gehören.“ Scharinger verweist auf Missstände in der Asylpolitik: „Die Bilder der Ausschreitungen Ende Oktober 2022 in Linz sind noch in den Köpfen.“

"Bedenken und Sorgen"

So beantragte die Bürgerliste eine entsprechende Resolution: Der Gemeinderat fordere Innenminister Gerhard Karner und den zuständigen Landesrat Gottfried Waldhäusl auf, „das ehemalige Caritas-Heim in Hollabrunn nicht zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Fremden im Sinne des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes zu nutzen“. Als Schulstadt mit über 5.000 Schülern und mehreren Schuleinrichtungen im unmittelbaren Nahbereich … bestünden für den Gemeinderat von Hollabrunn Bedenken und Sorgen bezüglich des konfliktfreien Zusammenlebens bei Umsetzung derartiger Pläne.

In Anbetracht der in den letzten Monaten gehäuften und Vorfälle mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sei es seitens des Gemeinderates nicht gewünscht, eine derartige Flüchtlingseinrichtung in der Stadtgemeinde Hollabrunn einzurichten.

ÖVP distanziert sich von Ausführungen

„Als ÖVP Hollabrunn distanzieren wir uns von den Ausführungen dieses Antrag“, kommentierte Gemeindeparteiobfrau Marlis Schmidt in der Gemeinderatssitzung die Forderungen von Scharinger. Es gehe hier um den Schutz von Menschen, die oft alles verloren haben. „Eine Pauschalverurteilung ist daher nicht angebracht.“

Bedenken innerhalb der Bevölkerung seien der Volkspartei jedoch bewusst und man nehme diese ernst. Die Sicherheit der Hollabrunner und aller, die sich in der Gemeinde aufhalten, stehe an oberster Stelle. So stellte Schmidt einen Gegenantrag, wonach im Falle einer Flüchtlingsunterbringung im Caritas-Haus ausschließlich Flüchtlinge mit Behinderung und Behindertenstatus untergebracht werden sollen. „Das Haus soll somit seiner ursprünglichen Bestimmung dienen und von Menschen mit Behinderung genutzt werden“, betont Schmidt.

Letztlich nicht in der Hand der Gemeinde ...

Grünen-Klubchef Georg Ecker begrüßte diese Vorgehensweise: Das Haus sei wie kein andere für Menschen mit Behinderungen geeignet und es sei ein schönes Zeichen, sich als Gemeinde klar dafür auszusprechen, Menschen in Not zu helfen. „Wir sind uns alle einig, dass wir kein Revival vom 2016er-Jahr wollen“, bekräftigte ÖVP-Gemeindeparteiobmann Alexander Rausch. Es sei aber auch klar, dass die Gemeinde am Ende nicht selbst darüber entscheiden können, wen die Caritas in ihrem Haus unterbringt, unterstrich Marlis Schmidt.

„Es ist jedem bewusst, dass das ein sensibles Thema ist“, erklärt SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant, der ebenfalls darauf verwies, dass die Gemeinde ohnehin keine effektive Handhabe habe. Als Willensbekundung und politisches Signal sei die Resolution aber gutzuheißen.

Auch die Liste Scharinger war damit einverstanden und so wurde der Gegenantrag der ÖVP schließlich einstimmig angenommen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.