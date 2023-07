Hohenwarth tritt nun Energiegemeinschaft bei

Die Gemeinderäte von Hohenwarth-Mühlbach hatten sich schon im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung bestens informieren lassen. Die Maissauer Mandatare Hubert Wimmer und Anton Hofstetter, gleichzeitig Geschäftsführer der Energiegemeinschaft Maissau und für die regionale erneuerbare Energieversorgung der Region Schmidatal und Manhartsberg zuständig, gaben die gewünschten Auskünfte. Vor allem über die geplante Einspeisung von Energie aus Photovoltaikanlagen ins öffentliche Stromnetz wurde gesprochen.

Aufgrund der Zugehörigkeit zum Umspannwerk Kirchberg am Wagram sollen die künftigen Photovoltaikanlagen der Ortschaften der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach dort ihre Energie einspeisen. Mit Ausnahme von Olbersdorf, das zum Umspannwerk Langenlois gehört und derzeit noch nicht in die Planungen einbezogen ist.

Ebenfalls einstimmig beschlossen die Gemeinderäte dann noch Darlehensaufnahmen für das Feuerwehr- und Gemeindehaus Bösendürnbach (430.000 Euro) und einen Volksschulzubau in Mühlbach. Hier werden 150.000 Euro für notwendigen Grundankauf und Planungen vorgesehen. Die ursprüngliche Containerlösung hat man wieder verworfen. Es soll ein fixer Zubau entstehen, mit Turnsaal und Räumen für die Nachmittagsbetreuung.

Für das Feuerwehr- und Gemeindehaus in Bösendürnbach beschlossen die Mandatare die Vergabe der Architektenleistungen an Architekt Wenzl aus Wolkersdorf. Er hat bereits den Kindergarten in Hohenwarth geplant.