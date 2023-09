Aus dem Gemeinderat Hohenwarther Satzgraben wird endlich saniert

Das Siedlungsgebiet im Bereich "Zum Satzgraben" in Hohenwarth ist bei Starkregenereignissen immer wieder von kleinräumigen Überflutungen betroffen. Foto: Günter Rapp

D as Projekt der Sanierung des Güterweges Satzgraben in Hohenwarth soll jetzt endlich umgesetzt und finalisiert werden. Das hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach in teils öffentlicher, teils auch nicht öffentlicher Sitzung jetzt beschlossen.

Drei Dringlichkeitsanträge zum Projekt wurden von Bürgermeister Martin Gudenus bzw. dem Obmann des Güterwegeausschusses, Fritz Hagenbüchl, dazu eingebracht. Der Behandlung dieser Anträge stimmte der Gemeinderat einhellig zu. Im laufenden Budget sind für die Sanierungsarbeiten 75.000 Euro vorgesehen. „Es geht vor allem um den Schutz der Bevölkerung im Bereich des Satzgrabens“, betonte Gemeinderat Hagenbüchl. Bei Starkregen kommen immer wieder große Wassermengen von den höher gelegenen landwirtschaftlichen Flächen und bedrohen das Siedlungsgebiet. Neben der Sanierung des Güterweges ist die Schaffung eines Wasserauffangbeckens notwendig. Und Hagenbüchl weiter: „Dringlich ist das alles, um das Projekt endlich abschließen zu können.“ „Wir müssen umgehend beginnen“ Der 900 Meter lange Güterweg soll von der Firma Bitubau instand gesetzt werden - 23.145 Euro aus Gemeinde- und Jagdpachtmittel werden dafür aufgewendet. Wobei auch eine Förderung der AMA beantragt wird. Für die Errichtung des notwendigen Unterbaus hat die Gemeinde bereits ein Angebot in Höhe von 29.340 Euro von der Firma Kruplak eingeholt. Falls die NÖ Agrarbezirksbehörde zustimmt, kann ohne Verzögerungen mit den Arbeiten begonnen werden. „Weil es in letzter Zeit eh schon zu Verzögerungen gekommen ist, müssen wir umgehend beginnen“, erläuterte Hagenbüchl. Die Aushubarbeiten für das Auffangbecken sollten nach Ansicht des Güterwegeausschusses an die Firma Kruplak vergeben werden. Auf Antrag von Vizebürgermeister Helmut Schachamayr bleibt diese Vergabe derzeit noch offen und soll erst durch den Gemeindevorstand entschieden werden, wenn die Agrarbezirksbehörde dem Vorschlag ebenfalls zustimmt. Der Grundankauf für die Errichtung des Auffangbeckens musste allerdings kurzfristig in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschoben werden. Es ging um die Festlegung des Kaufpreises für das betroffene landwirtschaftliche Grundstück. „Wir mussten diesen Tagesordnungspunkt allerdings absetzen, weil die Sache nicht beschlussreif ist und das Regenwasserbecken vielleicht doch näher am verbauten Gebiet errichtet werden sollte“, erklärte Bürgermeister Gudenus gegenüber der NÖN.