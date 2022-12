Hollabrunn hat City-Bus im Auge

Werbung

Das Hollabrunner Anrufsammeltaxi geht mit der Firma Gruber und Postbus in sein 20. Betriebsjahr. Der Kilometertarif wurde im Gemeinderat einstimmig von 1,42 auf 1,50 Euro angehoben. Für Grünen-Gemeinderat Peter Loy ein Anlass, einmal mehr einen Stadtbus anzupreisen.

„Ich komm’ immer wieder mit dem City-Bus“, bemerkte Loy in der Gemeinderatssitzung seine Hartnäckigkeit und zählte viele kurze Distanzen im Gemeindegebiet auf, die einen solchen Stadtbus sinnvoll erscheinen lassen. „Wir reden seit Jahren darüber. Schaut nach Tulln. Die sind uns wieder mal einen Schritt voraus“, bat Loy, ernsthaft über ein entsprechendes Konzept nachzudenken.

Geht der Wunsch von Grünen-Urgestein Peter Loy endlich in Erfüllung? Foto: NÖN

„Wir denken ernsthaft darüber nach“, entgegnete ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky und ÖVP-Verkehrsstadtrat Josef Keck verriet, dass man sich zu Leopoldi bereits das System in Eisenstadt angeschaut habe. Die finanzielle Situation und die Frequenzen hätten einen Eindruck ergeben, „der für die Zukunft sicher interessant ist“.

Grünen-Klubobmann Georg Ecker warf ein, die Wochenendverbindungen in die Katastralgemeinden nicht zu vergessen. „Gerade am Sonntag gibt es überhaupt keine regulären Verbindungen und man ist ohne Auto in der Ortschaft eingesperrt.“

Derzeit läuft übrigens noch die Ausschreibung zur Einführung eines Sammeltaxis, das die Gemeinden Hollabrunn, Göllersdorf, Mailberg und Wullersdorf umfasst – wie berichtet, wird dieses Projekt mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) umgesetzt.

