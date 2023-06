Maissau schließt Bauplätze und Betriebsgebiet auf

Östlich des Maissauer Feuerwehrhauses erstreckt sich landwirtschaftliches Ackerland. Der nördliche Teil dieses Grundstücks ist bereits Bauland Wohngebiet bzw. Aufschließungszone (BW-A1). „Der restliche große Bereich hat die Widmung Land- und Forstwirtschaft“, erklärte ÖVP-Bürgermeister Franz Kloiber in der Sitzung. Es handle sich hier um potenzielles Siedlungserweiterungsgebiet.

„In diesem Bereich soll eine neue Siedlung entstehen“, versicherte Gemeindechef Kloiber. Deshalb wird nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates ein Betreuungskonzept von der Firma Emrich Consulting ZT-GmbH zum Preis von 9.510,48 Euro entwickelt. Die betroffenen Flächen sind derzeit noch in Privatbesitz.

Kritik an der Nutzung von Grünland für künftige Bebauung kam dennoch von Stadträtin Michaela Zellhofer (ÖVP). „Immer mehr Ackerland geht verloren. Ich sehe da auch keinen Stopp in absehbarer Zeit.“

Von der Stadtgemeinde Maissau angekauft werden Grundstücke in Maissau angrenzend an die Liegenschaften der Firmen Kramer & Fiedler sowie Watzinger. Teilweise handelt es sich um Bauland Betriebsgebiet bzw. Grünland. Für die Gesamtfläche von 6.433 m² wurde ein Kaufpreis von 57.000 Euro vereinbart. Vorgesehen ist eine Umwidmung der gesamten Liegenschaft in Bauland Betriebsgebiet. „Interessenten sind jedenfalls bereits vorhanden“, verkündete Bürgermeister Franz Kloiber.