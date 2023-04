Nach Hickhack: Untergrub hat wieder einen Ortsvorsteher

Was in der Februar-Sitzung des Göllersdorfer Gemeinderates noch eine lange Diskussion auslöste und schließlich sogar dazu führte, dass sich die Opposition geschlossen gegen die ÖVP - die bei der damaligen Sitzung in der Unterzahl war - stellte, ging in der März-Sitzung rasch und ohne Wortmeldungen über die Bühne: Martin Schretzmayer wurde zum neuen Ortsvorsteher von Untergrub bestellt. Die vier Mandatare der Bürgerliste um Josef Peer enthielten sich ihrer Stimme.

Zur Erinnerung: Josef Schirmböck war viele Jahre Ortsvorsteher in Untergrub. Die Bürger waren zufrieden mit ihm. Doch dann übernahm er die Leitung der Arbeitsgruppe, die sich mit dem „Rathaus neu“ beschäftigte. Auch diese Funktion erledigte er zur Zufriedenheit aller. Jedoch war nur dem ÖVP-Bürgermeister Josef Reinwein bekannt, dass Schirmböck, Bruder des Vizebürgermeisters, für diese Leistungen vom Bauträger, der das neue Gebäude samt Wohnungen errichten soll, für Beratertätigkeiten bezahlt wurde.

Martin Schretzmayer ist neuer Ortsvorsteher von Untergrub

Wie die NÖN berichtete, waren die Mandatare der Opposition sauer und hatten kein Vertrauen mehr in den Untergruber. Der nahm zunächst seinen Hut, auch als Ortsvorsteher. Im Februar schlug ihn Reinwein erneut als Ortsvorsteher vor; auch deswegen, weil es eine Unterschriftenliste pro Schirmböck gab. Doch für die Gemeinderäte von SPÖ, Bürgerliste und FPÖ, insgesamt zehn, war der Vertrauensbruch zu groß, sie waren gegen die Wiederbestellung Schrimböcks und überstimmten die neun Mandatare der Bürgermeisterpartei.

Ende März blieben Diskussionen aus. Man habe sich mit den Untergrubern zusammengesetzt. Dabei sei Martin Schretzmayer als Wunschkandidat für die Funktion des Ortsvorstehers hervorgegangen, erklärte der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

