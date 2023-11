Sozialpsychiatrie in Hollabrunn hat neue Pflege-Leiterin

Die gebürtige Waldviertlerin absolvierte die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Zwettl, wo sie im Jahr 2012 diplomierte. Gleich im Anschluss daran absolvierte sie die einjährige Zusatzausbildung für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege in Tulln mit Erfolg und startete ihre berufliche Karriere auf der psychiatrischen Akutstation des Otto-Wagner-Spitals in Wien.

2015 führte sie ihr Weg für mehrere Jahre ins Klinikum Hollabrunn, wo sie bereits auf der Sozialpsychiatrischen Abteilung tätig war, ehe sie ins Waldviertler Zentrum seelische Gesundheit nach Waidhofen/Thaya wechselte und als Community Nurse in der Gemeinde Göpfritz an der Wild arbeitete.

2023 führte Riemers Weg zurück auf die Sozialpsychiatrie nach Hollabrunn, wo sie nach erfolgreichem Hearing nun die Stationsleitung übernahm. Sie folgt hier auf Franz Binder, der seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger dankte für dessen Leistungen: „Die Psychiatrie ist ein besonders sensibler Bereich im Klinikum, bei der ein empathischer Umgang mit den Patientinnen und Patienten sowie enormes Fingerspitzengefühl enorm wichtig sind. Franz Binder ist der Spagat zwischen einer guten Teamführung sowie der bestmöglichen, qualitativen Versorgung der Patientinnen und Patienten stets wunderbar gelungen und er hat maßgeblich zum reibungslosen Funktionieren dieser Abteilung beigetragen.“