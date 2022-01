Gynäkologie des Hollabrunner Spitals hat neue Pflege-Chefin

Nach einer abgeschlossenen Tischlerlehre entschied sich Ernestine Petz, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Drei Jahre lang arbeitete sie als Heimhilfe im extramuralen Dienst und erlangte Einblick in den Pflegealltag. So entschloss sie sich schließlich für die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin.

In der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Donauspital (SMZ Ost) in Wien absolvierte sie ab 2004 die fachspezifische Ausbildung, 2007 erhielt sie ihr Diplom für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege.

"Der Mensch steht im Mittelpunkt"

„Ein indianisches Sprichwort rät, hundert Schritte in den Schuhen eines anderen zu gehen, wenn man ihn verstehen will. Das bedeutet, den Rekonvaleszenten zuzuhören, sie ernst zu nehmen, ihnen empathisch zu begegnen und sie zu verstehen, damit unterschiedliche Perspektiven erfahrbar werden", erklärt die zweifache Mutter ihre Intention. "Somit kann ich jederzeit den Sorgen und Ängsten, die ein Spitalsaufenthalt oft für die Betroffenen mit sich bringt, gut begegnen und helfen, diese zu mindern. Denn: Der Mensch steht im Mittelpunkt.“

Nach der Diplomierung war Ernestine Petz zuerst auf der Internen und danach sieben Jahre auf der gynäkologischen Abteilung im SMZ Ost tätig, bevor sie ihr beruflicher Weg nun in das Landesklinikum Hollabrunn führte. Sehr zur Freude von Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger, die sich auf die Zusammenarbeit freut: „Ernestine Petz kann künftig ihr fundiertes Know-how hier bestens einbringen."

Schwerpunkte der Hollabrunner Gyn

Die Gynäkologie am Landesklinikum Hollabrunn bildet das ganze Spektrum konservativer und operativer Gynäkologie ab. Besondere Schwerpunkte sind die rekonstruktive Beckenbodenchirurgie, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der weiblichen Brust, Behandlung von Harninkontinenz, minimalinvasive Chirurgie von Blutungsstörungen sowie minimalinvasive Gebärmutterentfernung.