Pilger-Auflauf zu Andachten in Klein Maria Dreieichen

In seiner Ansprache verglich Pfarrer Schipfer den „Meerstern Maria“ mit einem Navigationsgerät, das die richtige Spur anzeigt.

Bei der ersten Maiandacht am 1. Mai, wo gleichsam im Sternlauf die Gläubigen aus den verschiedenen Pfarren kamen, waren 500 Personen anwesend. An jedem der Termine organisierte der Pfarrgemeinderat eine Ausschank, die im Anschluss an die Maiandachten zur Stätte der Kommunikation wurde. Anna Dirnbacher begleitete mehrere Andachten mit dem Keyboard und Mesner Gottfried Zinnagl sorgte dafür, dass alles seine liturgische Richtigkeit behielt.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Fußwanderer aus Hollabrunn, Groß, Oberfellabrunn und Schöngrabern. Sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag finden noch Maiandachten jeweils um 14.30 Uhr statt.

