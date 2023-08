Hollabrunner Halle hat nach 50 Jahren einen neuen Anstrich

1975 hat die Hollabrunner Sporthalle ihren Betrieb aufgenommen, die orange-grüne Farbgebung war damals topmodern. 2021 wurde mit einer umfassenden Renovierung in einem zeitlosen Farbkonzept in grau-antrazit begonnen, wie die Stadtgemeinde Hollabrunn berichtet: Der Hallenboden wurde ausgetauscht, fixe Tribünen wurden eingebaut. Heuer wird die Beleuchtung auf LED umgestellt und sämtliche Lackierungen an den Fixeinbauten werden erneuert.

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt, weil nur in den Sommerferien gearbeitet werden kann. Die eifrigen Arbeiter der Malerei Kickenweitz aus Stockerau schleifen und malen alle Handläufe, Gitter, Träger und Lüftungsrohre noch bis Anfang September.