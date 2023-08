Abfallverband Hollabrunn appelliert, Tonnen zu bestellen

Alle Liegenschaftseigentümer, die eine Restmülltonne besitzen, erhalten im dreifachen Volumen der Restmülltonne auch eine Altpapiertonne mit 120 oder 240 Litern kostenlos. Die Umstellung ist bereits in der Restmüllgebühr enthalten. Nur im Fall von größeren oder mehreren Altpapiertonnen würde eine zusätzliche Gebühr fällig.

Zehn Kilo an Kartonagen und Papier landen jährlich pro Kopf im Restmüll. Ein weiterer großer Anteil wird im Haushalt verbrannt, wobei giftige Schadstoffe und Bindemittel freigesetzt werden, wie Abfallberaterin Widerna betont. „Diese gelangen nicht nur in die Wohnräume und somit in die Atemluft, sondern auch in die Umwelt. Als Endprodukt entsteht Asche, die wiederum Restmüll ist. Durch das vermehrte Verbrennen von Papier entstehen zudem Verschlackungen im Kamin, die hohe Wartungskosten mit sich ziehen.“

Papierfaser kann sechsmal wiederverwendet werden

„Falsch entsorgtes Altpapier in der Restmülltonne oder die Verbrennung im Kachelofen bedeuten einen Verlust der Ressource Papier“, mahntAngelika Büchler, Geschäftsführerin des Abfallverbandes Hollabrunn. Dabei könne eine Papierfaser bis zu sechsmal wiederverwendet werden. Der Wertstoff kann in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt und die Abholzung verringert werden.

Die Tonne kann bis 31 Oktober 2023 über die Website www.umweltverbaende.at oder telefonisch (Mo bis Fr, 8 bis 12 Uhr) und 02952-5373 bestellt werden. Die Zustellung erfolgt innerhalb von zwei Wochen kostenlos. Ab 2024 werden keine Papierbündel mehr mitgenommen.

Was darf in die Altpapiertonne? Zeitungen, Prospekte, Kataloge, Briefe, Kuverts, Hefte, Schreib- und Kopierpapier, Verpackungen aus Papier, Eierkartons, Papiertragetaschen, kleine Kartonagen und Schachteln, Wellpappe, unbeschichtete Tiefkühlkartons, Klopapierrollen; Kartonagen werden in den Wertstoffzentren übernommen. In den Wertstoffzentren Dürnleis, Hadres, Hollabrunn, Ravelsbach, Retz und Ziersdorf stehen Altpapiercontainer bereit.