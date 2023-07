14 Stationen mit Naturschätzen des westlichen Weinviertel

Was ist ein Ziesel? Wo lebt die Großtrappe? Und wie sieht ein Trockenrasen aus? Mit dem Lernkoffer des von der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg geförderten Projekts „Naturschätze Weinviertel“ wurde zunächst spielerisch erarbeitet, welche Tiere und Pflanzen es in der unmittelbaren Umgebung von Röschitz uns Roseldorf gibt – sowohl in Trockenrasen- als auch in Feuchtgebieten. Danach begab sich die Gruppe mit ihren Lehrerinnen auf Erkundungstour und suchte nach diesen heimischen Tieren und Pflanzen in der Natur.

Derartige Erkundungstouren können Kinder und Erwachsene bei einigen oder allen 14 Stationen des Naturschätzeweges Weinviertel in den Gemeinden Röschitz, Sitzendorf an der Schmida, Zellerndorf und Straning-Grafenberg selbst vornehmen.

Ziel des Bildunsprojekt, das gemeinsam mit der APG (Austrian Power Grid AG) als Kooperationspartner umgesetzt wurde, ist es, Wissen über die lokalen Besonderheiten der Lebensräume und des Artenreichtums zu vermitteln und das Bewusstsein für die schützenswerte Biodiversität in der Bevölkerung und bei Gästen zu erhöhen. Denn: Nur was man kennt, kann man auch schützen. Im Juni 2022 wurde die Eröffnung von Naturschätze im westlichen Weinviertel mit den Bürgermeistern, Partnern, Lehrerinnen und politischen Vertretern der Region gefeiert.