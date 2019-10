Zum dritten Mal „in concert“ für das Österreichische Jugendrotkreuz

Hollabrunn: „Helfen macht Freude“ – so lautet auch das Motto des dritten Benefizkonzertes für das Österreichische Jugendrotkreuz des Schulbezirkes Hollabrunn am 4. Oktober um 20 Uhr in der Kulturmü‘µ, organisiert von Bezirksleiterin Maria Breindl. Wolfgang Förster, Klavier und Vocals, David Mayrl, Saxophon, und Franz Binder, Schlagzeug, interpretieren Jazz und eigene Lieder. Der gebürtige Hollabrunner Autor und Verleger Franz Hammerbacher liest aus eigenen Werken zum Thema „unterwegs“.

Eintritt frei.

Wenn’s im Museum mal länger dauert …

Bezirk: … dann ist wieder die „Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich. In Platt, Retz und Wullersdorf gibt es unterschiedliche Angebote zu diesem Termin am 5.Oktober. Programm gibt's von 18 bis 1 Uhr.

In Platt steht die „Lange Nacht“ unter dem Motto „Steinzeit & Weinzeit“ im Steinzeitkeller-Museum. In Retz haben das Museum Retz, das Fahrradmuseum und der Erlebniskeller einiges zu bieten und in Wullersdorf gibt es mit „Immendorf – ein Ort mit Geschichte“ und „Wullersdorf einst – Geschäfte, Betriebe und Gasthäuser“ gleich zwei Sonderausstellungen.