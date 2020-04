Gemeinderatssitzungen sind wieder möglich, das hat der NÖ Landtag in der Vorwoche beschlossen. Dass in der Stadtgemeinde Hollabrunn nun Entscheidungen dennoch via Umlaufbeschluss gefällt werden soll, ärgert die Opposition.

FPNÖ FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer will auf Umlaufbeschlüsse des Gemeinderats verzichten.

Michael Sommer, der das einzige FPÖ-Mandat im Hollabrunner Gemeinderat besetzt, zieht nach. „Die Opposition hat keine Möglichkeit zur Wortmeldung, zu Anträgen oder Fragen an den Bürgermeister.“ So könne nicht für den Bürger gearbeitet werden. „Das ist eine Beschneidung der Demokratie“, ärgert sich Sommer.

Noch mehr verärgert ihn, dass er nicht von Stadtchef Alfred Babinsky von „dieser undemokratischen Maßnahme“ erfuhr, sondern zufällig von den Kollegen der Opposition.

Lausch schlägt Verlegung der Sitzung vor

Sommers Vorgänger im Gemeinderat, Bezirksparteiobmann Christian Lausch, kann die Entscheidung der Bürgermeisterpartei ebenfalls nicht nachvollziehen. Immerhin finden Sitzungen im Nationalrat oder im Landtag statt. Dort sei die Anzahl der Mandatare weit höher als die 37 in Hollabrunn.

„Eine eventuelle Verlegung in eine größere Örtlichkeit, zum Beispiel in den Stadtsaal oder die Sporthalle, wäre eine kostenlose Alternative, um die Demokratie in Hollabrunn aufrechtzuerhalten“, schlägt der Parlamentarier vor.

Sommer: "ÖVP unterbindet oppositionelle Arbeit!"

Entscheidungen durch Umlaufbeschlüsse zu fällen, lehnt Sommer jedenfalls kategorisch ab. „Es ärgert mich massiv, dass die ÖVP-Mehrheitsfraktion unsere oppositionelle Arbeit für die Bevölkerung unterbindet.“ Eine Sitzung mit Diskussionsmöglichkeit wäre nämlich durch die Verordnungen des Bürgermeisters, die in der Coronakrise gefällt wurden, unbedingt notwendig.

„Demokratie lebt von Meinungsvielfalt und Ideenaustausch“, betont Sommer und wiederholt: „Rundlaufbeschlüsse sind eine massive Beschneidung der Demokratie auf Gemeindeebene.“ Der Freiheitliche empfehle dem Bürgermeister jedenfalls dringend, seine Entscheidung zu überdenken.

Dieser bleibt gelassen: Auf NÖN-Nachfrage kündigt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky an, dass er die Entscheidung nicht überdenken werde und verweist auf eine Aussendung, die die ÖVP in Kürze veröffentlichen werde.