Zwei Ärzte „ordinieren“ in der Alten Hofmühle als Künstler

Die beiden Künstler zeigen ihr breites Schaffen an Porträts, Stillleben und Landschaftsmalerei. Schwarz malt dabei eher realistisch, während Hladik mehr dem Expressionismus zugewandt ist. Im Rahmen der Ausstellung wurden zwei kleine Bilder verlost; der Erlös geht an das Projekt „Ylvie“ - die Therapiemühle für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten in Breitenwaida.

Die Ausstellung ist noch bis 26. Oktober zu sehen: freitags von 15 bis 18 Uhr, sonntags und feiertags von 9.30 bis 12 Uhr.

Hintergrund: Vergangenes Jahr besuchten Elisabeth Schüttengruber-Holly und Bürgermeister Alfred Babinsky bei den Tagen der offenen Ateliers auch Günter Schwarz in Magersdorf, wo Bilder von Werner Hladik ebenfalls zu sehen waren. Die beiden Politiker waren so begeistert von den Werken, dass sie den beiden Künstlern eine Ausstellung in der Alten Hofmühle ermöglichen wollten. Die Galerie Untergrub kam ihnen jedoch zuvor, wo Schwarz und Hladik bereits im Mai und Juni ausstellten.

Unter den zahlreichen Gästen in der Alten Hofmühle waren nun auch die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Georg Ecker sowie Holabrunns Evergreen-Sportlerin Margit Schieder. Kulinarisch wurden die Gäste von „Riepl on Tour“ versorgt.

Zur Person - Günter Schwarz

Günter Schwarz war von 1979 bis 2016 als Tierarzt tätig. In seiner Kindheit war er ein leidenschaftlicher Zeichner, Maler und Bastler. Aufgrund seines intensiven Berufslebens gab er die künstlerische Tätigkeit jedoch auf. In seiner Pension nahm er das Malen und Zeichnen wieder auf und besuchte Kurse an der Scottsdale Artists' School in Arizona und der Kunstakademie Geras. Techniken, die er ausübt, sind Ölmalerei, Pastell und Gouache sowie Zeichnungen mit Bleistift, Rötel und Kohle. Er stellte unter anderem in der Kunstgalerie der Österreichischen Tierärztekammer aus.

Zur Person - Werner Hladik

Werner Hladik war praktischer Arzt und hat vor ca. 35 Jahren mit Ölmalerei begonnen, wobei ihn von Beginn an die Impressionisten, besonders Monet, begeistert haben. Später fertigte er auch Arbeiten in Acryl und Mixed Media an. Er besuchte Malkurse in der Kunstfabrik in Wien und an der Scottsdale Artists' School in Arizona, wo er auch den Weg zur figurativen und abstrakten Malerei fand.