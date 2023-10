Kunstgruppe Retz als Botschafter in Bratislava

Seit mehr als 30 Jahren ist die Kunstgruppe Retz eine gelebte künstlerische Praxis im Kontext von Integration, Kooperation und Raum für Kunst. Über zehn Künstler treffen sich regelmäßig im Atelier in Unternalb, wo ihre Werke in höchst freier und individueller Weise entstehen. Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es die Weggemeinschaft mit der Wachauer Künstlerin Christa Hameseder, die sich durch gemeinsame Malwochen und sehr rege gemeinsame Ausstellungstätigkeit auszeichnet.

2023 fand die erste große Museumsausstellung im Kunstmuseum Waldviertel im Schrems mit mehr als 130 Werken statt; ebenso wurde heuer die erste Verlagspublikation „Art Vital“ veröffentlicht. Mit Genuss&Co am Retzer Hauptplatz gibt es unterstützend einen Verkaufs- und Schaffungsraum der Künstler der Kunstgruppe Retz. In diesem Geschäft gab es gegen Ende 2022 bei einem Besuch vom damaligen Landesrat Martin Eichtinger dessen erste Begegnung mit dieser Kunst. Auf seine Initiative fand nun die erste gemeinsame grenzüberschreitende Ausstellung der Kunstgruppe Retz in Kooperation mit Christa Hameseder im Österreichischen Kulturform der Botschaft in Bratislava in Anwesenheit des Retzer Bürgermeisters Stefan Lang statt.

Große Kunst auf Augenhöhe und eine Vision des Caritas-Chefs

Carl Aigner, Kunsthistoriker und langjähriger fachlicher Begleiter der Kunstgruppe, erläutert dort neuerlich den Begriff „Art Vital“ in einer Kunst auf Augenhöhe, einer Einordnung in die Kunststile über die Zeitepochen ohne Schubladendenken und in einem Bezug zu lebendiger Kunst. Christa Hameseder hob im Besonderen ihre Glücksmomente durch die Weggemeinschaft mit der Kunstgruppe Retz hervor und ihre Faszination aus der gegenseitigen Achtung, der beeindruckenden Kontinuität und den Begegnungen auf Augenhöhe.

Martin Eichtinger betonte an diesem Abend mehrfach, „gemeinsam zu Botschaftern von Art Vital zu werden, um diese Idee und große Kunst vielen Menschen zugänglich machen zu können“. Caritas-Europa-Präsident Michael Landau wünschte der Kunstgruppe weiterhin die Strahlkraft von „Art Vital“ und in einer weiteren Vision im Sinne der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung „vielleicht auch eine inklusive Kunstakademie im Weinviertel“.

Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer, der durch den Abend führte, dankte dem anwesenden Botschafter Johannes Wimmer und der Leiterin des Kulturforums, Sandra Diepenseifen, für die große Auszeichnung dieser außergewöhnlichen Kunst durch einen derart berührenden und außerordentlich wertschätzenden Rahmen.

Die Ausstellung wird noch bis 25. Oktober im Österreichischen Kulturforum Bratislava zu sehen sein.