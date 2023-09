Franz von Zülow-Verein hat zum 20er Unglaubliches zuwege gebracht

Mit der Franz von Zülow-Ausstellung im Amtshaus von Haugsdorf feierte der Zülow-Verein sein 20-jähriges Bestehen. Der Obfrau Gabriele Grötz war es gelungen, 50 Werke des 1883 geborenen Künstler von acht Leihgebern zu vereinen. „Eines meiner Lieblingswerke ist das Monatsheft April, das in Haugsdorf geschaffen worden ist“, gibt sie der NÖN gegenüber preis. Die gezeigten Werke reichten von seinem Früh- bis zum Spätwerk und gaben somit einen retrospektiven Überblick über die unterschiedlichen Schaffensperioden Zülows.

Seine Mutter Maria Zülow, geborene Schwarz, kehrte nach dem Tod ihres Mannes mit ihren beiden Kindern von Wien in ihren Heimatort Haugsdorf zurück. Damals war Franz gerade neun Jahre alt. „Alle drei, die Mutter und die Kinder, waren künstlerisch begabt und auch tätig“, berichtet die Schwiegertochter des Künstlers, Waltraud Zülow, die gemeinsam mit der Enkeltochter Sabine Zülow angereist war, „oft haben die drei gemeinsam in ihrem kleinen Häuschen künstlerisch gearbeitet“.

Zülwos Werke sind in alle Winde zerstreut

Zülows Schwiegertochter betreut seit vielen Jahren das Archiv und ist stets auf der Suche nach Besitzern von Werken des Künstlers, die in alle Winde zerstreut sind. Wie viele Werke es sind, ist bis heute nicht feststellbar. Seine Hauptthemen waren Landschaften und bäuerliche Motive. Die Bildwerke sind meist kleinformatig. Typisch sind die breiten schwarzen Umrandungen der Figuren und Objekte in den Bildern, was den erzählerischen Bildaufbau noch verstärkt.

Doch auch das Kunstgewerbe hat Franz von Zülow immer interessiert. Als Beispiel dafür waren Geschirrteile, die er für die Porzellanmanufaktur Augarten produziert hatte, in der Ausstellung zu sehen. Der Künstler war mit Josef Hoffmann und Koloman Moser von der Wiener Werkstatt eng befreundet. Seine Werke wurden einst in der Galerie Miethke, der wichtigsten Wiener Galerie, ausgestellt. Später, ab den 1950er Jahren, griff er häufig auf Tiermotive zurück. „Er hat Tiere geliebt, es waren immer Tiere im Haus“, erzählt Waltraud Zülow.

Franz von Zülow lebte von 1928 bis zu seinem Tod 1963 großteils im oberösterreichischen Hirschbach. Karl Himmelbauer, Obmann der Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel, hat später Zülows Haus gekauft und vor mehr als 20 Jahren Haugsdorf besucht, um mehr über den Künstler zu erfahren.

Als Auskunftsperson wurde ihm damals der Tischler Josef Ruby genannt. Bald darauf folgte seine Anregung, einen Verein in Haugsdorf zu gründen, der sich dem Leben und Schaffen des verstorbenen Künstlers widmen sollte. Anlässlich der Ausstellung überreichte Karl Himmelbauer seine persönliche handschriftlich aufgezeichnete Vereinsgeschichte der Obfrau und Kuratorin Gabriele Grötz, die in ihrer Ansprache auch den Leihgebern und Sponsoren dankte.

Die Kinder, die Zeichnungen zur Ausstellung angefertigt hatten, wurden von Grötz im Anschluss ausgezeichnet. Bürgermeister Andreas Sedlmayer dankte der Organisatorin, die Unglaubliches zuwege gebracht habe: „Ich habe mir nicht vorstellen können, dass hier so viele Werke gezeigt werden.“