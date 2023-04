Wasser von oben beim Frühlingserwachen im OBENauf

In der Caritas-Einrichtung in Unternalb stehen normalerweise Zimmer mit Frühstück bereit. Zum Frühlingserwachen konnten die Besucher hier jedoch auch eine Ausstellung über „150 Jahre Keramikfabrik in Schattau/Šatov“ besichtigen. Das ließen sich unter anderen Landtagsabgeordneter Georg Ecker, Šatov-Bürgermeisterin Lenka Stupkova, die Kuratorin Klara Piscova, die ehemalige Abgeordnete Marianne Lembacher, Stadtrat Martin Pichelhofer und der frühere Tourismuschef Reinhold Griebler nicht entgehen.

„Ich bin in Schattau geboren. Mein Großvater Thomas Griebler hatte dort eine Ziegelfabrik. Heute findet man in Retz noch gebrannte Ziegelsteine mit den Initialen TG“, erzählte Griebler am Rande der interessanten Schau. Leider spielte das Wetter bei dieser Freiluftausstellung nicht mit, nach einer Zeit setzte leichter Regen ein.

Zur Stärkung gab es eine Brotverkostung der Bäckerei Hartner, kleine Köstlichkeiten vom OBENauf-Team und der Obernalber Winzer Mathias Pöcher präsentierte sein Weinsortiment. Im Obergeschoss stellten die Caritas-Werkstätten der Region Weinviertel ihre Osterdeko aus Keramik zum Verkauf aus.

Abschließend stand ein Vortrag unter dem Titel „Herausforderung Einsamkeit“ mit Katharina Renner und Karin Partel auf dem Programm. Unter den Zuhörern war auch Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer.

