Retzer Kunstgruppe zeigt: Bunt ist die schönste Farbe

Diese Ausstellung ist bis 28. April zu besuchen und eine von mehreren wichtigen Terminen für die Kunstgruppe im heurigen Jahr. Bereits im März wurde die erste Museumsausstellung im Kunstmuseum Schrems eröffnet, die noch bis 3. September besucht werden kann. Im Zuge dieser Ausstellung findet übrigens am 13. Mai um 16 Uhr die Präsentation eines umfangreichen Buches über die Künstler, der Kunstwerke und die Kunstgruppe insgesamt statt, das über den Verlag Bibliothek der Provinz erscheinen wird.

Die Schrattenthaler Künstlerin Anita Windhager interviewte im Rahmen der Ausstellungseröffnung in Retz für das zahlreich anwesende Publikum zu den Hintergründen der Kunstgruppe, der Kunstrichtung sowie zur Bedeutung der Arbeit der Caritas. Carl Aigner, der die Kunstgruppe seit mehr als fünf Jahren kuratorisch sowie bei Ausstellungen begleitet, bot dabei einen spannenden Einblick in das Ausstellungsmotto „Art Vital“.

„Nach mehr als 45 Jahren Arbeit in der Kunstszene habe ich durch die Kunstgruppe Retz Neues kennengelernt – das respektvolle Miteinander der Künstler sowie den nicht nur rationalen Prozess im künstlerischen Schaffen“, meinte Aigner. „Art Vital“ bezeichne dabei nicht nur die Kunst von innen, sondern auch die Ermöglichung von Begegnung und Inklusion sowie gemeinsamer Lebensfreude. Spontan ergänzte ein Besucher: „Wie man hier sieht, ist die schönste Farbe bunt.“

„Diese Kunst hat meinen Horizont erweitert“

Regionalleiter Thomas Krottendorfer bot einen Einblick in die 30-jährige Biografie der Kunstgruppe und hob als persönlich bewegendes Erlebnis die Übergabe eines Bildes einer Künstlerin der Kunstgruppe Retz durch den Bundespräsidenten an Papst Franziskus vor zwei Jahren hervor. „Diese Kunst hat meinen persönlichen Kunsthorizont wesentlich erweitert, was ich mir gemeinsam mit den Künstlern durch das persönliche Gespräch, deren Schaffensprozess und den gemeinsamen Besuch von Ausstellungen erarbeitet habe.“

Thomas Krottendorfer nahm weiters Bezug auf die mehr als zehnjährige freundschaftliche Partnerschaft der Kunstgruppe Retz mit der Wachauer Künstlerin Christa Hameseder, deren gemeinsame Kunstreise nach regionalen Ausstellungen in den Stiften Geras, Göttweig und Melk nun ins Kunstmuseum Schrems führte.

Ein weitere Höhepunkt der Ausstellung in Schrems wird der gemeinsame Projekttag am 16. Juni sein, an dem man mit den Künstlern diskutieren, gemeinsam etwas schaffen oder einfach nur staunen kann. Der Retzer Bürgermeister Stefan Lang dankte im Rahmen der Ausstellung der Caritas für die wertvolle und gute Zusammenarbeit und lud dazu ein, „diesen gemeinsamen Weg so erfolgreich weiterzugehen - Menschen mit Behinderung so qualitätsvolle Unterstützung zu geben, wie man auch in der Nachbarschaft unseres Stadtamtes - im Geschäft Genuss&Co - spürbar macht, durch die Produkte und vor allem die Kunstwerke, die man dort erleben und kaufen kann.“

