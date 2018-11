Das Foto vom Ausflug wird heute übers Smartphone verschickt, früher griff man zur Ansichtskarte. Karl Schimpel aus Zellerndorf hat eine echte Sammelleidenschaft entwickelt: Das Forum Platt ermöglichte ihm, ausgesuchte und kopierte Exemplare aus allen sechs Ortschaften der Gemeinde im Dorfhaus Platt auszustellen.

Schimpel zeigte aus seinem Fundus von rund 200 Stück verschiedene Motive von 1899 bis zur Neuzeit. Der Streifzug durch Deinzendorf, Dietmannsdorf, Pillersdorf, Platt, Watzelsdorf und Zellerndorf stieß alle zwei Ausstellungstage am Wochenende auf reges Interesse. Reinhard Wolf, Thomas Soucek und das Team freuten sich, dass Gäste auch aus umliegenden Katastralgemeinden gekommen waren.

Offenbart wurde nicht nur, welche Kleidung die Männer und Frauen vor 100 Jahren trugen, sondern auch, welche Vereine aktiv waren und – vor allem – wie sich das Ortsbild mit den Jahrzehnten verändert hat. Schimpel reihte mehrere Postkarten aneinander, sodass die gesamte frühere Hauptstraße durch Zellerndorf beim Pfarrhof ersichtlich war.

Fotografie wurden als Postkarte ausgearbeitet

Dass das Druckwerk als Medium dient, zeigten die Grußbotschaften und Neuigkeiten auf der Rückseite. Oft arbeiteten Druckereien Fotografien als Ansichtskarten aus. Wolf entdeckte auf einem der Exemplare seinen Großvater im Kleinkindalter, dank eines Hinweises auf der Rückseite des Bildes.

Fotografieren durfte man einzelne Exemplare übrigens nicht: Schimpel hat als leidenschaftlicher Sammler zu einem großen Teil die Ansichtskarten ersteigert und geht sehr behutsam mit ihnen um. Deshalb waren nur Kopien an den Wänden zu sehen. Der Zellerndorfer brachte aber mehrere Mappen mit Originalen mit, rundherum sammelte sich bald eine Menschentraube.

Das Forum Platt ergänzte mit historischen Fakten aus dem Ort und suchte das Gespräch mit den Besuchern. Nachbar Norbert Fidesser brachte sogar während der Vorbereitung ein Bild vorbei, dass Gewichtheber Franz Windisch mit zwei Kollegen zeigte.

Thomas Soucek erkannte auf Basis seiner umfangreichen Recherchen sofort den gebürtigen und körperlich agilen Platter. Athletisch hoben sie die schweren Kugeln in gleicher Formation in die Höhe. Geschichte wird so weitergetragen.