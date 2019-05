Immer der Grenze entlang

Znaim: Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs“ findet von 8. bis 11. Mai eine vom Weinviertel Tourismus und dem tschechischen Partner Nadace Partnerství organisierte Gedenkfahrt entlang des Iron Curtain Trails (EuroVelo 13) statt. Gestartet wird in Znaim, geradelt wird bis Schloss Hof, und das immer entlang und über die Grenze.

Mehr Infos: d.hiller@weinviertel.at

Ein Laster, sechs Darsteller & eine Nestroy-Komödie

Retz: Am 9. Mai um 19 Uhr gastiert das Lastkrafttheater wieder einmal in Retz. „Ein Hemd, ein Stock, ein Damenunterrock“ - nach einer Posse von Johann Nepomuk Nestroy wird es am Hauptplatz gegeben. Zu erleben ist, wie sich ein Lkw in ein Theater verzaubern kann. Die Unmittelbarkeit des Lastkrafttheaters ist eine seiner Stärken.

Eintritt frei.

Im Romantiktheater zaubert ab jetzt die Glücksfee

Untermarkersdorf: Im Romantiktheater ist Saison. Soeben hat diese begonnen und wie üblich hat Hausherr Roland Baumgartner eine neue Operette dazu beigesteuert. Diesmal heißt der musikalische Spaß „Die Glücksfee“. Nächste Vorstellung – und die Chance auf ein wenig Glück – gibt es am 10. Mai um 15 Uhr.

Tickets: 0664/2380551 oder clarabaumgartner@gmx.at

Nackt Männer rocken die Stadl-Bühne

Guntersdorf: Alle Damen aufgepasst, das tww bietet mit seiner Premiere von „Ladies Night“, einer Komödie von Stephen Sinclair und Anthony McCarten, gleich fünf (fast) nackte Kerle. Zwar tun sie das im Stück nicht ganz freiwillig, da sie arbeitslos sind und dringend Geld brauchen. Ihre Versuche eine taugliche Stripper-Gruppe zu werden, sind aber sicher vergnüglich. Premiere ist am Samstag, 11. Mai um 20 Uhr.

Tickets: 02951/2909 oder office@tww.at