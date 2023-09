Raika Hadres-Seefeld erhielt „Pickerl zum Weiterfahren“

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Hadres-Seefeld stand einiges auf der Tagesordnung: Der Vorstand wurde neu gewählt, der Vorstandsvorsitzende Johannes Autrieth berichtete über das Geschäftsjahr, Geschäftsleiter Hermann Seidl gab einen Lagebericht ab und natürlich waren die Sprengungen in den Banken Thema: Die Alberndorfer Bank hatte es im Februar erwischt, der Bankomat in der Filiale in Großkadolz wurde erst Anfang September gesprengt.

In Alberndorf wurde das Gebäude so schlimm beschädigt, dass es schließlich abgerissen werden musste. Eine neue Filiale gibt es nicht. Dieses Schicksal wird den Standort in Seefeld-Kadolz nicht ereilen: „Wir werden das Gebäude sanieren und die Bank wieder weiterführen“, berichtete Autrieth. Auf NÖN-Nachfrage sagte Geschäftsleiter Gabriel Hoffmann: „Es dauert sicher einige Monate, bis wir die Filiale mit allen Selbstbedienungs-Einrichtungen und Bankomaten wieder eröffnen können.“ Inzwischen haben die Raika gleich nebenan ein Ausweichlokal mit einem Schalter und Beratungszimmer eingerichtet. Die Selbstbedienungsautomaten und der Bankomat stehen bis dahin nicht zur Verfügung.

Autrieth berichtete über das Geschäftsjahr 2022. Die Bankomaten würden von der Bevölkerung generell gut angenommen. Insgesamt seien 37.612 Transaktionen durchgeführt und damit rund 8,5 Millionen Euro behoben worden.

Die aufgestellten Selbstbedienungsautomaten für Einzahlungen oder Kontokontrolle würden ebenfalls gut genützt. Bei den Kreditnehmern habe sich nichts Wesentliches verändert. „Die Raiffeisenbank unterstützte wie in den Jahren zuvor heimische Vereine und karitative Einrichtungen“, betonte Autrieth bei der Versammlung im Jufa-Hotel.

Den Geschäfts- und Lagebericht erläuterte Geschäftsleiter Seidl: „Das Jahr 2022 begann gut, aber mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine änderten sich alle Erwartungen.“ Ab dem dritten Quartal war das Wachstum im ganzen Euroraum deutlich schwächer geworden. Durch hohe Kosten für Energie und Lebensmittel sowie den Mangel an Rohstoffen folgte eine Rekordinflation. Ende 2022 gab es eine leichte Besserung auf den Märkten, aber: „Eine Rezession im Euroraum für 2023 kann nicht ausgeschlossen werden“, so Seidl.

195 Bausparverträge und 46 Zwischendarlehen für Bauvorhaben in der Gesamthöhe von 4,94 Millionen Euro wurden abgeschlossen. Geschäftsleiter Gabriel Hoffmann präsentierte den Jahresabschluss 2022. Die Genossenschaft zählt 3.140 Mitglieder. Die Bilanzsumme betrug 88.765.506 Millionen Euro, was gegenüber dem Jahr 2021 einen Zugewinn von 7 Prozent bedeutet. „Das ergibt einen Gewinn von 629.190 Euro im Jahr 2022“, so Hoffmann.

Zum Revisor für den Jahresabschluss wurde Markus Kern berufen. Es gebe nach seiner Prüfung nichts zu beanstanden, meinte er zum positiven Ergebnis und zog den Vergleich: „Daher kann ich der Raiffeisen Hadres-Seefeld für das kommende Jahr ‚das Pickerl zum Weiterfahren‘ geben.“

Autrieth wurde in seiner Funktion als Obmann des Vorstands einstimmig bestätigt, ebenso wie die weiteren Vorstände. Elisabeth Himmelbauer wurde erneut zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Das Ende der Versammlung wurde genutzt, um vielen Menschen Dank auszusprechen: dem Vorstand Leopold Seidl sowie Brigitte Schild und Viktoria Seidl für ihre zehnjährige Tätigkeit; Leopold Fürnkranz für 40 Jahre Tätigkeit im Vorstand; ebenso der langjährigen Mitarbeiterin Eveline Wittmann anlässlich ihrer Pensionierung.