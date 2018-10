Eine Verleihung nach der anderen erlebte die Stadtbücherei am Donnerstag der Vorwoche: Das Team ehrte zuerst in der Mittelschule die jungen Teilnehmer des kreativen Wettbewerbes „Bookface“, dann ging’s ab nach Sankt Pölten: Die jugendlichen Gewinner des Lesewettbewerbs „Read & Win“ erhielten ihre Preise. Und noch etwas Großes steht bevor.

„Wir haben am Montag erfahren, dass wir den NÖ Bibliotheken-Award gewonnen haben“, benachrichtigt Leiterin Ulrike Holy-Padevit freudestrahlend die Redaktion. Sie wird erst bei der Verleihung am 10. November in der Kulturfabrik Hainburg erfahren, welchen Platz Retz zugesprochen wird.

Ein Cover, ein Gesicht und ein Foto

Holy-Padevit reichte für den Preis „Bookface“ in der Kategorie „Zielgruppenorientierte Projekte“ ein. Alle Mittelschüler schnappten sich in der Bücherei ein Buch, das ein Gesicht am Cover zeigt, und hielten es über eine Hälfte ihres eigenen Gesichtes. Originelles entstand. „Alle waren ohne großen Druck kreativ, auch die Lehrer“, schildert Holy-Padevit. Eine Pädagogin wählte den zu ihr passende Romantitel „Die Deutschlehrerin“ von Judith Taschler.

Die Schüler wählten Bücher der „Read & Win“-Auswahlliste. Die Bücherei bewarb so den Wettbewerb, bei dem sich 13- bis 19-Jährige kreativ mit Gelesenem beschäftigten.

„Sinnerfassend lesen muss gefördert werden“

„Jeder fünfte 15-Jährige kann nicht sinnerfassend lesen“, ist das für Landesrat Ludwig Schleritzko eine wichtige Voraussetzung für den schulischen und beruflichen Erfolg. „Mir geht es auch darum, den Jungen ein erfülltes Leben zu ermöglichen.“

Retz gehörte zwar nicht zu den Gewinnern, Holy-Padevit war dennoch als Projektbeteiligte bei der Siegerehrung. Mit leeren Händen kam sie nicht nach Hause: „Wir haben ein Medienpaket für ‚Read & Win“ im nächsten Jahr bekommen“, erzählt sie. „Wir können einen Buchhändler unserer Wahl bekannt geben, dort wird dann eingekauft“, freut sie sich, dass der lokale Handel gestärkt wird.

Alle Bilder waren im Turnsaal zu sehen

Bei der „Bookface“-Verleihung im NMS-Turnsaal erhielten elf Schüler Belohnungen. Die Jury bestehend aus Gemeindevertretern und Fotofachkundigen traf schweren Herzens die Auswahl. Die Vorzüge aller anderen Fotos konnte dennoch begutachtet werden: Sie hingen mit Kluppen auf Wäscheleinen im Saal. „Jeder durfte sich sein Foto mitnehmen. Wir hatten das Gefühl, das hat die Kinder total gefreut“, schildert Holy-Padevit.

Am Freitag stand dann noch eine Veranstaltung an: Die Stadtbücherei verband wieder bei „Kunst trifft Wort auf Wein“ eine Lesung mit einer Ausstellung und Trinkkultur.

Hilde Berger, die auch in Retz wohnt, las aus ihrem Buch „Egon Schiele: Tod und Mädchen“. Alexandra Heimeran aus Niederfladnitz zeigte ihre Werke. Petra und Helmut Bergmann schenkten ihren Wein aus, während Gottfried Riedl mit seiner Frau für die musikalische Umrahmung sorgte. Fast alle sind auch sonst oft in der Bücherei anzutreffen.