Goldenes Gütesiegel für Hollabrunner Sonderschule

„Wir wurden mit dem goldenen Schulsportgütesiegel ausgezeichnet“, verkündet Maria Breindl, Leiterin der Allgemeinen Sonderschule Hollabrunn (ASO), stolz. Die Auszeichnung holte sie sich am 25. September gemeinsam mit der Sport-Beauftragten Sandra Klucky in St. Pölten ab, als im Rahmen der Schulsport-Trophy jene Schulen geehrt wurden, die mehr Sport und Bewegung in den Schulalltag integrieren.

„Unsere Schule hat in ihren Zielvorstellungen im Rahmen der Schulqualität körperliche und geistige Fitness angeführt“, berichtet Breindl. Frei nach dem Motto „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“ bietet die ASO eine Vielzahl von sportlichen Angeboten: Ein Bewegungscoach hält wöchentliche Trainingsstunden ab, In- und Outdoorbewegung in allen Facetten werden regelmäßig durchgeführt, Sportfeste organisiert und das Team verfügt über eine Vielzahl von Zusatzqualifikationen im sportlichen Bereich.