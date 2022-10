Richard Hogl trägt jetzt den Titel "Ökonomierat"

Im Marmorsaal des Landwirtschaftsministeriums erhielt Landtagsabgeordneter Richard Hogl den landwirtschaftlichen Ehrentitel "Ökonomierat".

In seiner Festrede erklärte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, dass dieser Titel durch den Bundespräsidenten verliehen wird und, dass dies die höchste Auszeichnung ist, die ein verdienter Agrarfunktionär erhalten kann.

Die Grundzüge für diese Auszeichnung wurden bereits 1917, also noch in der Monarchie, festgelegt, da in Kriegszeiten der Landwirtschaft, insbesondere der Lebensmittelversorgung eine große Bedeutung zukam. Mit diesem Ehrentitel soll jenen Agrarfunktionären gedankt werden, die nicht nur vorbildlich einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, sondern auch einen großen Teil ihrer Arbeits- und Freizeit erfolgreich der Vertretung der Interessen der Land- und Forstwirtschaft widmen.

Im Kreise der neuen Ökonomieräte befindet sich der Wullersdorfer Bürgermeister Richard Hogl. Er ist Landwirt in Immendorf und war von 1995 bis 2013 Obmann der Hollabrunner Bezirksbauernkammer. Seit 2013 bekleidet er einen Sitz im NÖ Landtag und ist auch dort Agrarsprecher der Volkspartei.

Der Abgeordnete arbeitet zudem seit 2003 als Aufsichtsratsmitglied im Rübenbauernbund von Niederösterreich und Wien mit, war von 2005 bis 2013 im Aufsichtsrat der Österreichischen Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft vertreten. Hogl ist seit 1996 Funktionär der Raiffeisenbank Hollabrunn, 2006 hat er den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen. Darüber hinaus bekleidet der neue Ökonomierat auch einige Funktionen im NÖ Bauernbund, ist Vorsitzender des Umwelt- und Ökologieausschusses im NÖ Landesjagdverband - Bezirk Hollabrunn.

