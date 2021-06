Bei dieser nächtlichen Autofahrt haben sich die Reifenspuren tief in das Erdreich der Rasenfläche gedrückt und diese erheblich beschädigt. „Wir wissen nicht, was da wirklich in der Nacht passiert ist, auf jeden Fall ist ein Teil des Rasens zerstört und daher hat die FF Alberndorf eine polizeiliche Anzeige gegen unbekannt gemacht", erklärt Hermann Seidl, Alberndorfs Feuerwehrkommandant-Stellvertreter.