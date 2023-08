Der Einzeller als Problem an sich und im Besonderen

Fünf Frauen aus verschiedenen Generationen versammeln sich in einer neuen WG. Alle haben verschiedene Ansichten. Was sie eint, ist ihr Widerstand gegen den drohenden Rechtsruck. Wahlen stehen an, und diesmal werden Herdprämien, Müttergeld und Abtreibungsverbote versprochen. Mit dieser Grundkonstellation beginnt sich die Geschichte in Gertraud Klemms neuem Roman „Einzeller“ zu entwickeln.

Die Insel hat einen neuen Gast - Gertraud Klemm

Wer ihre Vorgängerromane „Hippocampus“ und „Muttergehäuse“ kennt, dem muss man Klemm als feministische Autorin nicht weiter vorstellen. Es ist ihr kritischer Blick auf den Feminismus, der ihre Bücher so lesenswert macht. Spannend wird es, wenn die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin selbst liest. Das tut sie am 2. September um 19.30 Uhr am Hauptplatz in Retz, auf Einladung der Insel. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Wolfgang Seierl.

Die Frauen-WG diskutiert - später im Roman - in einem Reality-TV-Format öffentlich ihre unterschiedlichen Positionen. Schließlich zerfleischen sie einander vor laufender Kamera - und die politische Wende nimmt ihren Lauf. Ein enorm kluges und wichtiges Buch, vor allem all jenen empfohlen, die davon überzeugt sind, moralisch im Recht zu sein, empfiehlt Beate Scholz von der Zeitschrift KunstSTOFF. Und: Solange wir uns wie Einzeller gebärden, wird das nie etwas mit der Geschlechtergerechtigkeit.