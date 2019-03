Über eine Internetplattform erstand eine Frau günstige Eislaufschuhe, die sie Anfang November in Ravelsbach abholte. Während das Geschäft abgewickelt wurde, beschädigte jemand ihren Pkw.

Wer die beiden Autotüren und den Kotflügel zerkratzt hatte, wäre wohl nie herausgekommen, wäre die Beziehung des mutmaßlichen Täters nicht in die Brüche gegangen, meint Richter Erhard Neubauer. Denn dessen Ex belastete nun den Mann, der sich am Bezirksgericht Hollabrunn für die Tat verantworten musste.

Angeklagter: „Das geht sich gar nicht aus“

Es stimme, dass er sich damals geärgert habe, dass er von einem anderen Pkw zugeparkt war, gibt der 23-Jährige im Zeugenstand zu. Er habe aber lange Zeit in Wien gewohnt, da passiere das öfter. Es stimme aber nicht, dass er nach dem Ausparken im Vorbeifahren mit seinem Autoschlüssel den anderen Wagen zerkratzt habe.

„Das geht sich gar nicht aus“, erklärte der Angeklagte, dass er so ausgeparkt hätte, dass sich seine Beifahrerseite neben der Fahrerseite des anderen Autos befand. „Ich weiß nicht, wie meine Ex auf so etwas kommt.“

„Es war sehr eng, er fuhr vorwärts aus der Parklücke und hat im Vorbeifahren das Auto zerkratzt“, sagt hingegen die 19-jährige Ex-Partnerin im Zeugenstand aus. Sie habe ihren damaligen Mann gefragt, ob er so etwas schon öfter gemacht habe. „Er hat Ja gesagt und auch, dass er schon jemandem die Reifen aufgestochen hat.“

Da sie damals noch verheiratet waren, habe ihn die Schmidatalerin nicht gleich angezeigt. „Ich finde das aber nicht in Ordnung, wenn man so etwas macht“, erstatte sie kurz vor Weihnachten dann doch Anzeige, nachdem die Beziehung beendet war. „Das ist eine Racheaktion“, behauptete der Angeklagte, der weiterhin seine Unschuld beteuerte.

Opfer verzichtete auf Schadenersatz

Weil der beschädigte Wagen noch nicht in der Werkstatt war, schlug der Richter vor, dass der Angeklagte einen symbolischen Wert von 500 Euro begleichen solle. Diesen Betrag könnte der Arbeitslose aber nur in Raten à 50 Euro abstottern. „Wenn er so arm ist, dass er‘s in Raten zahlen muss, dann lassen wir’s“, meinte das Opfer, dass sie sich zwar sehr geärgert habe, aber nicht streiten wolle und darum auf Schadenersatz verzichte.

Die Bezirksanwältin stellte den Angeklagten schließlich vor die Wahl: Entweder er bezahle eine Geldbuße oder er verrichte gemeinnützige Arbeit. Der Mann blieb zwar dabei, das Auto nicht zerkratzt zu haben, meinte jedoch, die Sache hinter sich bringen zu wollen. Gemeinnützige Arbeit kam für ihn aber nicht infrage, darum willigte er ein, eine Strafe von 390 Euro auf zwei Raten zu bezahlen.