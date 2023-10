Minister-Lob für Hollabrunner Lehrwerkstätte „GrünReich“

Ausgeschrieben war ein Zukunftsaward der Gratis-Tageszeitung „Heute“. Unter 226 Teilnehmern hatte eine Jury die elf innovativsten und nachhaltigsten Klimaschutzprojekte Österreichs ausgewählt. Die Vielfalt und der Ideenreichtum sowie vor allem das Engagement der Preisträger, aktiv zum Klimaschutz beizutragen, seien beeindruckend. „Es freut mich besonders, dass die soziale Nachhaltigkeit in Kombination mit der ökologischen Lebensmittelproduktion in unserer Organisation so viel Wertschätzung von Seiten der Jury erfahren hat“, sagt Direktorin Stadt.

Das Team der Gärtnerei GrünReich unter der Leitung von Franz Wanas vermittelt das Wissen um den biologischen und bodenschonenden Gemüsebau mit viel Enthusiasmus an die auszubildenden Lehrlinge, aber auch an Garteninteressierte und Schulklassen. Dieses in den letzten Jahrzehnten oftmals verlorengegangene Wissen wieder den Menschen zu vermitteln und damit den regionalen Anbau von Gemüse zu fördern, sei ein zentrales Anliegen des Projektes.

Landwirtschaftsminister Totschnig zeigte sich im Gespräch mit den Hollabrunner Preisträgern erfreut über deren Engagement und wünschte weiterhin viel Erfolg. Für die SBZ-Gruppe war es ein unvergesslicher Abend. „Es war eine tolle Erfahrung in einer coolen Location“, meinte ein Lehrling.

Zu den Gartenrundgängen der Gärtnerei GrünReich kann man sich übrigens via E-Mail an franz.wanas@noebetreuungszentrum.at anmelden.