Mit Preis-Check: Was sind die Eis-Renner in Hollabrunn?

Der Eis-Truck von Papa Luigi steht seit 1. April auf dem neuen Standort in der Senitzergasse 5. „Der alte Standort beim Reitzentrum ging sehr gut, doch der Parkplatz war zu klein. Jetzt haben wir einen XL-Parkplatz“, erklärt Betreiberin Inge Fangmeyer. Martin Hahn von der (Hollywood-Garage Hahn) bot dem Eis-Truck den Standort auf seinem Hollywood-Areal an. Papa Luigi bietet viele ausgefallene Eissorten an, etwa griechisches Joghurt, Blueberry-Muffin, Raffaello und Eierlikör. „Bei Kindern ist das zweifärbige Azzurro mit Kaugummigeschmack am beliebtesten, gut gehen auch Cookies und Haselnuss“, verrät Fangmeyer.

In der Mocca Lounge am Hauptplatz geht die Sorte Butterkeks am besten. Neu ist hier das hellblaue „Hollabrunn-Eis“ mit Kaugummigeschmack. In Betty’s Eiscafé in der Fußgängerzone sind indes die Sorten Cookies, Amarena und Joghurt-Waldbeere am beliebtesten, während im Café Trixi im KAUFein am öftesten Schokolade, Azzurro, Stracciatella und Haselnuss bestellt werden.

„Der absolute Spitzenreiter bei Kindern ist bei uns mit Abstand das Einhorn-Eis mit Kaugummi-, Granatapfel- und Vanille-Geschmack“, weiß Stefanie Jordan vom Café Jordan. Auch die Klassiker Schokolade, Vanille und Erdbeere werden bei ihr immer gern gekauft. Eine Spezialität ist das Malaga-Eis - ein Mix aus Rum und Rosinen. Für Kinder ist dieses jedoch tabu.

Die meisten Eisgeschäfte bieten übrigens auch veganes Fruchteis an, wie zum Beispiel das Café Trixi, Papa Luigi, das Café Jordan, die Bäckerei Geier, Leo und Betty’s Eiscafé.

Der Eis-Preis-Check für eine Kugel:

Bäckerei Geier: 1,70 € (wird gestaffelt billiger)

Betty’s Eiscafé: 1,90 € (jede weitere 1,70 €)

Café Happy: 2 € (wird gestaffelt billiger)

Café Jordan: 1,70 €

Café Trixi: 1,60 €

Eisgreissler Partner Hollabrunn: 1,70 €

Leo Hollabrunn: 1,70 €

Mocca Lounge: 2 €

Papa Luigi: 1,70 € (jede weitere 1,60 €)

Sommer Mocca Lounge: 1,70 €

