Hollabrunner Freibad ist geöffnet, andere warten auf mehr Sonne

Das Hollabrunner Freibad hat seine Türen bereits am 1. Mai geöffnet, auf die Gäste warten einige Neuerungen. So gibt es ab dieser Saison ein elektronisches Zutrittssystem mit Drehkreuz, das Eintrittskarten scannt. Damit wird das Personal entlastet, da es nicht permanent bei der Kassa sitzen muss. Auch beim Hinausgehen muss die Eintrittskarte gescannt werden; somit wird der „Kurzzeitkarten-Trick“ verhindert. „Wer mit einer Kurzzeitkarte – versehentlich oder bewusst – länger geblieben ist, muss den Bademeister kontaktieren und einen Betrag draufzahlen, damit er hinaus kann“, erklärt Stadtbad-Betriebsleiter Karl Schörg.

Solche elektronischen Zutrittssysteme gebe es in fast allen anderen modernen Bädern auch, so Schörg, es sei also keine Hollabrunner Erfindung.

Neu ist ab dieser Saison auch der Kassenautomat, bei dem man die Eintrittskarten kauft. Und: Saisonkarten werden ab heuer nur noch mit Foto ausgegeben. Mit dieser Maßnahme will man verhindern, dass diese weitergegeben werden. Da das elektronische Zutrittssystem keine Fotos kontrollieren kann, wird diesbezüglich stichprobenartig vom Bademeister kontrolliert. „Bei 150 bis 200 Saisonkarten hat man noch den Überblick, wer wer ist“, erklärt Schörg. Die Eintrittspreise wurden von der ÖVP-Mehrheit im Hollabrunner Gemeinderat, wie bereits berichtet, leicht erhöht.

Freibad in Seefeld-Kadolz öffnet am 20. Mai

Das Parkbad Haugsdorf verspricht ebenfalls Freizeitvergnügen für Jung und Alt. Zu den Highlights zählen eine 35 Meter lange Wasserrutsche, ein Kinderbecken und eine Liegewiese mit Beachvolleyball-Platz. Einige Neuerungen wurden vorgenommen, wie Gemeindemitarbeiterin Dagmar Authried verlautbart: „Wir haben das Dach erneuert, eine neue Solaranlage und eine TV-Anlage dazubekommen.“ Die Eintrittspreise seien um fünf bis zehn Prozent angehoben worden. „Sehr zufrieden“ sei man außerdem mit dem Bad-Buffet, welches von Alexander Kertesz betrieben wird.

Karl Schörg, Hannes Reindl und Alfred Babinsky (v.l.) beim neuen elektronischen Zutrittssystem mit Drehkreuz, das Eintrittskarten scannt. Foto: Belinda Krottendorfer

Das Freibad in Seefeld-Kadolz wird am 20. Mai eröffnet. Die Preise müssen wegen der hohen Energiekosten moderat erhöht werden, wie Bürgermeister Peter Frühberger vermeldet. Zusätzlich wurde ein Sonnensegel über dem Kinderbecken befestigt und eine neue Umkleidekabine gebaut. „Wir hätten gerne zusätzliche Sportgeräte im Schwimmbad errichtet, aber leider lässt die derzeitige finanzielle Lage das nicht zu“, sagt der Gemeindechef. Das „Sportstüberl“ mit Kantine, welches an die Caritas verpachtet ist, hat bereits jetzt geöffnet und freut sich auf eine erfolgreiche Sommersaison.

Waldbäder Hardegg und Pulkau eröffnen nach Wetterlage

Das Hardegger Waldbad wird voraussichtlich Ende Mai seine Pforten öffnen. „Das wird eher kurzfristig bekanntgegeben, weil es wetterabhängig ist“, weiß Stadtamtsdirektorin Margit Müllner. Auf der Gemeindewebsite wird laufend über das Datum der Eröffnung informiert, auch die Öffnungszeiten können nachgelesen werden. Bei den Gästen punkten besonders die große Liegewiese, die vorgewärmten Becken und eine 32 Meter lange Wasserrutsche. Das Bad-Buffet wird von der Gemeinde betrieben und wird von den Gästen gut angenommen.

Ebenfalls noch unklar ist das Eröffnungsdatum für das Waldbad Pulkau. „Schätzungsweise Ende Mai oder Anfang Juni wird es so weit sein“, erklärt Bademeister Leopold Wechselberger. Es gibt eine neue Solaranlage, die Sanitäranlagen wurden bereits letztes Jahr erneuert. Das Bad-Buffet hat seit heuer einen neuen Pächter. Das Bad ist in einer windgeschützten Waldlage und bietet mit dem Sportplatz nebenan einige Freizeitmöglichkeiten für Klein und Groß.

„Momentan planen wir, dass unser erster Badetag der 26. Mai sein wird“, heißt es von der Gemeinde Ziersdorf. Genaueres werde auf der Gemeindehomepage veröffentlicht und per Aushang bekanntgegeben.

65.000 Liter Wasser fließen in Retzer Freibad-Becken

Seit über 100 Jahren bereitet das Freibad Ziersdorf Gästen mit seinen drei Becken, der Großwasserrutsche und der großen Liegewiese bereits Freude und Entspannung. „Mit einem Ansturm rechnen wir erst im Juli und August, wenn die Schüler schulfrei haben“, gibt Stadtamtsdirektorin Judith Seji bekannt. Auf jeden Fall bis zum Ende der Ferien wird das Bad dann Spaß, Erfrischung und Erholung bieten.

Im Retzer Parkbad beginnt die Saison heuer erst am 18. Mai. Bademeister Herbert Presler und sein kleines Team sind noch mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt. „Bis 18. Mai sind auch das Sport-, Erlebnis- und Kinderbecken mit Trinkwasser befüllt“, weiß der zuständige Stadtpolitiker Stefan Lang. „Wir benötigen rund 65.000 Liter Wasser zur Befüllung der Becken“, so der Bademeister. Der Bürgermeister hofft auf eine auslastende Badesaison mit vielen Sonnentagen. Den Gästen stehen eine rund 5.000 Quadratmeter große Liegewiese, ein Beachvolleyballplatz und Tischtennis zur Verfügung.

