Bäder im Bezirk Hollabrunn verzeichnen durchwegs starke Saison

Als „ganz gut“ beschreibt Karl Schörg, der Betriebsleiter des Hollabrunner Freibads, den diesjährigen Sommer: „Es gab zwei bis drei Hitzeperioden, aber auch einige Schlechtwettertage“, fasst er zusammen. Was auffiel: „Die Augustwochenenden waren die stärksten Tage, die kalte Woche Anfang August war am schlechtesten besucht, da kamen nur Stammgäste.“

Auch wenn die Wetteraussichten nicht immer rosig waren: In der Saison 2023 wurden 15 Prozent mehr Badegäste verzeichnet als im Sommer davor. So kann sich Schörg über „die stärkste Saison der vergangenen fünf Jahre“ freuen. Was der Betriebsleiter ebenfalls bemerkte: Eine überraschend hohe Anzahl an Besuchern kam mit der Niederösterreich-Card ins Hollabrunner Freibad.

lfred Ulram, Xaver Stockinger und Georg Lichtenstern (v.l.) beim Wasserspielplatz, der ab nächster Saison wieder zur Verfügung steht. Foto: Belinda Krottendorfer

Das Highlight der heurigen Saison war auf jeden Fall die Kinderbetreuung, die im Juli angeboten wurde, auch die Schwimmkurse waren sehr begehrt. Ebenso habe sich der neue Bademeister Georg Lichtenstern sehr bewährt, wie Schörg erzählt: „Er hat seine Sache gut gemacht, ist sehr kommunikativ und bei den Gästen gut angekommen.“

Für nächstes Jahr gibt es die Überlegung, die Saison später zu beginnen, da das Mai-Wetter nicht ganz der Badesaison entsprochen hat. Wasserspielplatz im

Ein kleiner Bereich ist für einen zukünftigen Kinderspielplatz gedacht, und auch der Wasserspielplatz, der diese Saison nicht benutzbar war, wird derzeit repariert. „Für das Pumpsystem mussten wir Ersatzteile bestellen, doch die Lieferung dauerte zu lange“, erklärt der Betriebsleiter.

Kinderbecken, Sonnesegel und große Wasserrutsche in Ziersdorf

„Gemischt“ war die Saison im Ziersdorfer Freibad, wie Bürgermeister Hermann Fischer im Gespräch mit der NÖN berichtet. Die Kaltwetterfront Anfang August unterbrach die Badesaison. Insgesamt sei aber eine leicht steigende Tendenz zu beobachten. Das Freibad ist solarbeheizt und je nach Wetterlage von Mai bis August täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

In Ziersdorf stehen den Badegästen ein Sportbecken mit drei Schwimmbahnen, ein Erlebnisbecken mit Wasserpilz und Sprühbogen, ein Kleinkinder-Planschbecken mit Sonnensegel sowie eine Großwasserrutsche zur Verfügung. Eine große Liegewiese mit ein paar großen, schattenspendenden Bäumen und ein Buffet runden das Angebot ab. Heuer sind mehr Personen aus dem Umland gekommen, weiß Fischer. „Viele kommen am Vormittag, um sportlich zu schwimmen, also auch, um Bewegung zu machen, die Kinder gehen eher gegen 11.30 Uhr ins Bad“, schildert er.

Außerdem liegen in unmittelbarer Nähe die Volks- und Mittelschule, aber: „Von den Schulen wird das Freibad fast überhaupt nicht genutzt“, führt der Bürgermeister aus.

Vor dem Saisonstart konnte die Gemeinde erst relativ spät einen zweiten Bademeister finden, denn: „Es ist nicht einfach, jemanden für eine Saisonarbeit zu finden“, sagt der Gemeindechef. Für die kommende Saison würde die Gemeinde gerne Schwimmkurse anbieten: „Natürlich braucht man eine Person, die die entsprechenden Prüfungen hat. Damit steht oder fällt das Angebot“, so der Bürgermeister und meint schmunzelnd: „Vielleicht kommt ein Sportstudent auf die Idee, nächstes Jahr bei uns Schwimmkurse zu geben.“

Bessere Besucherzahlen als im Vorjahr werden im Waldbad Hardegg verzeichnet. Foto: Alexander Blass

Für das Waldbad Hardegg ist der amtierende Vizebürgermeister Jürgen Kühlmayer zuständig. „Es zeichnet sich ab, dass die Besucherzahlen besser sind als im Vorjahr“, sagt er. Und das, obwohl es im Juni viele schwache Besuchertage gab. Großer Andrang am solarbeheizten Schwimmbecken und bei Kinderplanschbecken herrschte hingegen Anfang August und während der kurzen Hitzeperiode.

In der Freizeiteinrichtung arbeiten zwei Bademeister, wovon einer ein Saisonarbeiter ist. Die zweite Stelle besetzt Jürgen Kühlmayer selbst. Das Badebuffet wird von der Stadtgemeinde betrieben; zwei Ferialpraktikanten versorgen dort die Gäste. „Es wird immer schwieriger, für diesen Job Jugendliche zu finden. Über die Errichtung eines Grillplatzes sind Gespräche im Laufen“, berichtet Kühlmayer.

Badesaison hat in Pulkau Mitte Juni so richtig begonnen

„Im Grunde genommen hat heuer die Badesaison erst richtig Mitte Juni begonnen. Die Schönwettertage waren sehr gut besucht“, freut sich Stadtchef Leo Ramharter über viele Badegäste im Sonnenwaldbad in Pulkau. „Sehr erfreulich sind die vielen neuen Gäste, wovon viele eine Saisonkarte gekauft haben“, berichtet Ramharter.

Nächstes Jahr wird das Schwimmbecken im Pulkauer Bad erneuert. Foto: Franz Enzmann

Der langjährige Bademeister führe das Freibad mit einem solarbeheizten Becken zur vollsten Zufriedenheit der Gemeinde, sagt der Bürgermeister, der im Herbst im Gemeinderat die große Investitionssumme von rund 100.000 Euro für ein neues Schwimmbecken zur Beschlussfassung vorlegen wird. Das derzeitige Becken wurde im Jahre 1969 errichtet und ist daher renovierungsbedürftig. Die Badesaison in Pulkau ist nun beendet, das Sonnenwaldbad hat mit Montag seine Pforten geschlossen. Der neue Buffetbetreiber Hermann Hrdlicka aus dem Bezirk Horn ist mit seiner ersten Saison ebenfalls zufrieden.

Im Retzer Parkbad blickt Bademeister Herbert Presler während des NÖN-Besuchs auf das Sportbecken, wo gerade einige Pensionistinnen gemächlich ihre Vormittagsrunden im Wasser drehen. „Mit 10. September ist die Badesaison vorbei“, kündigt der langjährige Bademeister an. Die heurige Saison beschreibt er als durchwachsen, aber immerhin: „Gegenüber der vergangenen Jahre sind heuer die Besucherzahlen leicht gestiegen. Die Hitzetage im August haben außerdem viele tschechische Familien in unser Freibad gelockt.“ Die große Liegewiese nennt er ebenfalls als Pluspunkt des Retzer Freibads.

Der Retzer Bademeister Herbert Presler beendet mit 10. September die diesjährige Badesaison. Foto: Franz Enzmann

Neben Bademeister Presler gibt es noch drei weitere langjährige Mitarbeiter im Retzer Freibad. „Wir sind ein eingespieltes Team“, ist Presler zufrieden. Den Kiosk, wo es Getränke und kleine Snacks zu kaufen gibt, betreut übrigens das Personal vom angrenzenden Restaurant „Die Mährische Botschaft“.

Wie in Pulkau stehen in Retz ebenfalls Investitionen im Freibad an, wie Bürgermeister Stefan Lang berichtet: „Für die in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen und Kästchen sind Renovierungsarbeiten erforderlich.“ Im Herbst werde dazu im Gemeinderat über die Budgetmittel verhandelt.

Haugsdorf jubelt über sehr guten August

„Wir hatten durch den super guten August über 1.000 Gäste in der Woche. Im Allgemeinen hat es gepasst. Wenn die anderen Monate etwas wärmer gewesen wären, hätten wir ein besseres Saisonergebnis“, berichtet Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer über die aktuelle Badesaison.

Vor zwei Jahren investierte die Gemeinde ins Freibad, als einige Sanierungsarbeiten angestanden sind. „Darum mussten wir heuer die Eintrittspreise etwas erhöhen“, schildert Sedl-mayer. Dies sei vom Land NÖ verlangt worden, es müsse kostendeckend gearbeitet werden, „damit wir nicht weniger Bedarfsförderungen bekommen“.

Mai bis Juli war die Zahl der Badegäste gering

Im Schwimmbad in Seefeld-Kadolz ist man, obwohl die Preise nicht angehoben werden mussten, wie im Vorjahr mit der Bilanz der Gästeanzahl gar nicht zufrieden. „Es war zwar der heiße August spitze, aber im Mai, Juni und Juli war die Frequenz der Badegäste leider sehr gering“, berichtet Bürgermeister Peter Frühberger im NÖN-Gespräch.

Auch in den vergangenen Tagen seien nur noch wenige Badegäste gekommen, das Wasser in den Becken sei sehr stark abgekühlt. Darum sei seit diesen Montag geschlossen, so der Gemeindechef.