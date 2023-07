Genussvolles Sommerpicknick im Haugsdorfer Kaiserpark

Bereits zum zweiten Mal luden die Bäuerinnen des Gebiets Haugsdorf zum Sommerpicknick ein. Heuer fand das genussvolle Verweilen bei hochsommerlichen Temperaturen im schönen alten Kaiserpark statt. Die hohen Bäume spendeten den nötigen Schatten, um am Spätnachmittag eine gefüllte Picknickbox mit selbstgebackenem Bauernbrot, hausgemachten Aufstrichen, sommerlichen Salaten, garniert mit frischen Himbeeren und Frischkäse, Gemüse und Obst und würzigen Cabanossi am Stand der Bäuerinnen abzuholen und sich auf einem Platz im Grünen niederzulassen. Kaffee, hausgemachte Kuchen und ein kühles Glas Wein, das die Winzer der Marktgemeinde Haugsdorf an einer Weinbar ausschenkten, rundeten das sommerliche Schlemmen perfekt ab.

Mit dem Inhalt der Picknickkörbe wurde einmal mehr der Beweis dafür angetreten, dass das Weinviertel sehr viele köstliche Schmankerln bereithält – die vielfältigen Rohstoffe und veredelten Produkte stammten von den Höfen der zwölf Ortschaften im Pulkautal.

„Wir werden das Sommerpicknick auch nächstes Jahr veranstalten“, sagten die beiden engagierten Bäuerinnen, Martina Hebenstreit (Obfrau des Gebietsbereichs Haugsdorf) und Barbara Pletzer (Ortsbäuerin Haugsdorf). „Unser sommerliches Picknick ist eine Veranstaltung für die ganze Familie – von alt bis jung“, betonte Pletzer. Für die musikalische Umrahmung sorgte Agnes Brandstötter.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, die beiden Pulkautaler Vizeweinköniginnen, Katharina Baumgartner und Magdalena Eser, Bezirksbauernobmann Fritz Schechtner und sein Stellvertreter Manfred Waltner. Die Spitze der Gemeindeführung war mit Bürgermeister Andreas Sedlmayer und seiner Vizebürgermeisterin Martina Böck mit dabei.