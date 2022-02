Wolfgang Scharinger sorgt sich um Wohnqualität

651 Wohnungen und 70 Reihenhäuser – das ist die Summe jener Projekte, die derzeit auf der Homepage der Stadtgemeinde Hollabrunn beworben werden. Teilweise sind diese Projekte schon umgesetzt, einige werden gerade errichtet und ein paar sind erst in der Planungsphase. „Teil eines scheinbar ungebremsten Baubooms in unserer Stadt“, mahnt Bürgerliste-Chef Wolfgang Scharinger einmal mehr.

„Der Bürgermeister und sein für die Liegenschaften zuständiger Stadtrat Günter Schnötzinger schauen schon zu lange tatenlos zu“, vermisst Scharinger aktive Siedlungsentwicklung. Die ÖVP sehe offenbar keine Notwendigkeit, regulierend einzugreifen. Vielmehr werde der Bürgerliste vorgeworfen, Angst in der Bevölkerung zu schüren. Doch Scharinger ist überzeugt, dass das soziale Miteinander und die Lebensqualität durch die aktuelle Entwicklung strapaziert werden.

„Wir müssen weichen, damit andere hier wohnen können – mit diesen Worten aus der Bevölkerung werden wir immer öfter konfrontiert“, berichtet der Bürgerliste-Stadtrat. Die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen für eine nachhaltige Gestaltung der Gemeinde sei eine Kernaufgabe für Gemeindevertreter, betont Scharinger.

Vorschläge zu rechtlich unzulässigen und nicht praktikablen Lösungen sind nicht hilfreich.“

Günter Schnötzinger, ÖVP-Stadtrat

Man dürfe sich von Wohnbaugesellschaften nicht die Zügel aus der Hand nehmen lassen. „Solange die Errichtung von mehrgeschossigen Wohnbauten wie in der Wienerstraße inmitten von Einfamilienhäusern möglich ist, kommt es weiterhin zu einem unwiederbringlichen Verlust von Wohnqualität für die einheimische Bevölkerung“, wettert Scharinger. Das oftmals genannte Argument, dass die Gemeinde hier keine Vorgaben machen kann, „stimmt einfach nicht und wird von uns auch nicht akzeptiert“.

Für den Stadtrat ist klar: „Als einzige echte Hollabrunner Fraktion im Gemeinderat, die nicht auf Zurufe von Bezirks-, Landes- und Bundespolitik angewiesen ist, setze ich mich trotz des laufenden Heruntermachens meiner Person durch den politischen Mitbewerber für die Interessen der Hollabrunner ein.“

Stadt kann private Verkäufe nicht verhindern

Was sagt der zuständige Stadtrat dazu? „Wie ich bereits festgehalten habe, bedarf es abgesehen von bereits gesetzten Maßnahmen natürlich auch weiterer Schritte“, sagt Schnötzinger, der versichert, dass daran gearbeitet werde.

Dazu gebe es laufend Gespräche mit dem Raumplaner der Stadt. Im Entwicklungskonzept werde dies ebenfalls thematisiert. Dieses sei öffentlich und auch der Liste Scharinger bekannt. Was wenig hilfreich sei, „sind Vorschläge zu rechtlich unzulässigen und nicht praktikablen Lösungen, welche undifferenziert alle Häuslbauer treffen“.

Der Stadtrat weiß, dass private Grundstückseigentümer in der Wienerstraße „Grundstücke um einen extrem hohen Preis an Bauträger“ verkauft haben und werden. Die Stadtgemeinde könne das nicht verhindern, ebenso wenig wie laufende bauliche Maßnahmen auf Basis rechtsgültiger Flächenwidmungs- und Bebauungspläne unter Einhaltung der geltenden Bauordnung.

„Einige dieser Verkäufer errichten sich um den Verkaufserlös ein Eigenheim – auch in der Gemeinde Hollabrunn“, sagt Schnötzinger. Außerdem leben sehr viele junge Hollabrunner in den neu geschaffenen Wohneinheiten, denen es aus Kostengründen nicht möglich sei, ein Eigenheim in jungen Jahren zu errichten.

„Die Wohnqualität in Hollabrunn ist hervorragend und es gilt diese jedenfalls zu bewahren“, betont Schnötzinger, der sich wünscht, dass die Bewohner aller Gebäudeklassen zufrieden zusammenleben. Deshalb müsse das Wachstum „mit den entsprechenden Schritten begrenzt werden“.

Ein Platz für Einheimische

