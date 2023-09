Hollabrunner Landjugend war in Mariazell stark vertreten

Fixstarter bei der NÖ Bauernbundwallfahrt nach Mariazell ist stets eine Gruppe der Landjugend aus dem Bezirk Hollabrunn. „Ich bin wirklich sehr stolz auf die große Truppe aus Hollabrunn, die bei der Fußwallfahrt mitmarschiert ist“, berichtet Landeskammerrätin Liane Bauer aus Viendorf.

Bereits am Samstag machte sich die NÖ Landjugend auf verschiedenen Routen zur traditionellen Fußwallfahrt auf. Die 200 Jugendlichen wurden von Pater Michael Staberl und Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf vor der Basilika in Empfang genommen. Die Gruppe aus dem Bezirk Hollabrunn wurde von EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber, dem Göllersdorfer Vizebürgermeister Martin Schirmböck und dem neuen Priester aus Schöngrabern, Michael Semmelmeyer, begleitet. Highlight war am Samstag der gemeinsame Gottesdienst in der Basilika.

An der Wallfahrt am Sonntag nahmen viele Landwirte aus dem Bezirk, darunter auch Liane Bauer, teil. Die Ansprache hielt Bundeskanzler Karl Nehammer, der den Bogen von der Anfangszeit der Wallfahrt nach Mariazell bis hin zu aktuellen Herausforderungen und Leistungen der Landwirtschaft spannte.