Baumpflanzungen Tujen weg: Neues Grün am Maissauer Friedhof

Ungewohnter Anblick: An Stelle der bereits angeschlagenen Tujen wurden jetzt Stechpalmen in der Allee vor der Maissauer Friedhofskapelle gepflanzt. Foto: Stadtgemeinde Maissau

B aumfällungen im öffentlichen Bereich rufen mitunter Kritiker hervor. Nicht so in Maissau, wo am Friedhof alter Tujenbestand abgetragen und durch neue Bäume ersetzt wurde.