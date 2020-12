„In den letzten drei Jahren wurden in unserer Großgemeinde mehr als 30 Bauplätze verkauft“, zieht VP-Vizebürgermeister Karl Frühwirth eine überaus positive Bilanz. „Unsere Gemeinde wächst stetig, allerdings organisiert langsam“, fügt VP-Bürgermeister Josef Klepp hinzu und verweist auf bereits 2.500 Einwohner.

Im heurigen Jahr sind in Maissau und Eggendorf am Walde Grundstücke an Bauwillige verkauft worden. So ist in Egggemdorf derzeit nur mehr ein Bauplatz frei. Allerdings kann anschließend eine weitere Aufschließungszone freigegeben werden.

Obwohl die Bauplätze vorwiegend von Jungfamilien erworben werden, sieht der Bürgermeister hinsichtlich der Infrastruktur – vor allem Kindergarten und Volksschule – kein Problem. „Die Volksschule wurde erst in den vergangenen Jahren auf Vordermann gebracht und die vier Kindergartengruppen in Maissau, Eggendorf und Unterdürnbach bieten allen Kindern Platz.“

Bei den vielseitigen Bautätigkeiten versucht die Gemeinde, örtliche Betriebe bestmöglich einzubinden. „Bei uns gibt es ein gutes Angebot an Handwerksbetrieben“, betont Bauamtsleiter Frühwirth. „Auch unsere bekannten Heurigen, Gastronomie und das Kaffeehaus tragen zum positiven Image der Gemeinde bei.“

Es sei die strategisch ausgezeichnete Lage Maissaus zwischen Wien und dem Waldviertel, die viele neue Bürger anzieht. In diesem Zusammenhang verweist Klepp auf die verkehrstechnische Situation mit der Franz-Josefs-Bahn in Limberg und der Busverbindung Waldviertel-Wien. Und es sei vor allem die Wohn- und Lebensqualität, aber auch das rege Vereinsleben, was viele neue Bürger nach Maissau zieht.

Übrigens: Infos für Bauplatzinteressenten gibt es via E-Mail an bauamt@maissau.at.