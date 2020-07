„Der Vertrag ist unterschrieben“, zückte Bürgermeister Roland Weber das entsprechende Schriftstück mit der Unterschrift von Dominik Ludwigstorff in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Dabei ging es um die Meierhofgründe des Barons. Diese wurden um 1,4 Millionen Euro an die Gemeinde Guntersdorf verkauft.

Über das knapp 18.000 Quadratmeter große Areal kann die Gemeinde bereits verfügen. Etwa 16.000 davon seien verwertbare Fläche, meinte der Gemeindechef. Was dort entstehen soll? Etwa 55 Wohneinheiten, aufgeteilt in Wohnungen, Reihenhäuser und freie Bauplätze. Einen Wohnbauträger, der sich für ein Projekt an diesem Ort interessiere, gebe es bereits.

„Wenn wir die Gelegenheit haben, dann sollten wir es auch kaufen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns finanziell nicht überheben“, mahnte FPÖ-Mandatar Rudolf Grötzer bereits in der Mai-Sitzung, als der einstimmige Grundsatzbeschluss zum Kauf des Meierhofs gefasst worden war.

Doch bis ein Bauträger hier Wohnungen und Reihenhäuser errichten kann und Bauplätze verkauft werden können, gibt es noch einiges zu tun. Der Schweinestall, der 1976 errichtet wurde, wird als Erstes abgerissen, informierte Weber über den nächsten Schritt. „Da gibt es auch eine alte Kläranlage, die können wir nicht stehen lassen“, wollte Grötzer gleich weitere Abbrucharbeiten angehen. „Ich weiß“, meinte der Bürgermeister mit einem Schmunzeln, „zu deinem Pensionsantritt haben wir dann wieder Geld.“

Meierhof-Charakter soll außen erhalten bleiben

Die Abbrucharbeiten wurden vergeben, begonnen wird Anfang August. Derzeit werden die Gebäude auf dem Areal ausgeräumt. Einige Bauwerke sollen noch länger stehen bleiben, da sie gut erhalten sind und der Gemeinde als Lagermöglichkeiten dienen. „Die Außenmauern sollen ebenfalls erhalten bleiben, um den Charakter des Meierhofs zu erhalten“, schilderte Gemeindechef Weber, als er mit seinem Vizebürgermeister Reinhard Fleischmann und der NÖN das Gelände besichtigte.

Wie die Wohneinheiten konkret aufgeteilt und wann sie errichtet werden, stehe noch nicht fest, erläutert Fleischmann. Die Gemeinde werde hier flexibel bleiben und auf den Bedarf reagieren.