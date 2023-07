Grundwasser-Absenkung stößt Bürgerliste sauer auf

Konkret geht es um eine geplante temporäre Absenkung des Grundwassers. Bis zu 20 Liter pro Sekunde sollen hier in einem Zeitraum von vier Wochen abgepumpt und in den Göllersbach eingeleitet werden. Bis zu fünf Liter pro Sekunde sollen es dann in den folgenden 14 Monaten sein. „Auf den ersten Blick mag das vielleicht nach nicht viel klingen. 20 Liter je Sekunde sind jedoch 72 m³ in der Stunde“, sagt Tauschitz und stellt einen Vergleich an: „Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt durchschnittlich 186 m³ im Jahr.“

Im maximalen Fall würden für das Projekt also über 218.000 Kubikmeter Wasser, die fast einem Viertel des Hollabrunner Gesamtverbrauches entsprechen, ungenutzt in den Göllersbach geleitet. „Dass die Errichtung Maßnahmen zur Wasserhaltung erfordert, wird von uns nicht infrage gestellt“, betont der Bürgerliste-Mandatar, aber: „Ob die geplante ledigliche Ableitung dieser Wassermengen in den Göllersbach noch zeitgemäß ist und keine Nutzung des Grundwassers oder ein Rückhalt in der Region möglich ist, wird von uns angezweifelt.“

„Hoffentlich nicht wie in der Bahnstraße ...“

Anzumerken sei laut Tauschitz auch, dass es durch die enorme Wasserbewegung zu Verformungen des Untergrundes kommen könnte. „Der Blick zu einem anderen großen Bauprojekt in Hollabrunn zeigt, dass dies auch zu Setzungen führen kann. So wurde von Anrainern in der Bahnstraße auf Probleme aufmerksam gemacht, dass seit der Errichtung des Neubaus Schäden an den eigenen Gebäuden aufgetreten sind“, weiß der Gemeinderat. So bleibe zu hoffen, dass sich die Auswirkungen durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet auf benachbarte Gebäude weniger auswirken „wie auf die seit Jahrzehnten schiefen Gebäude in der Bahnstraße“. „Auch hier waren damals Bauarbeiten der Auslöser für die teilweise beeindruckenden Setzungen“, sagt Tauschitz.

Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss verwies auf NÖN-Nachfrage auf das laufende Verfahren. Ganz allgemein sei zu sagen, dass eine Bauwasserhaltung erforderlich ist. Nach dem Grundsatz „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ werde das Projekt - wie alle derartigen Bauvorhaben - sowie dessen wasserrechtlichen Auswirkungen durch die Bezirkshauptmannschaft unter Beiziehung einer Amtssachverständigen für Wasserbautechnik geprüft und nur bei Vorliegen der wasserbautechnischen als auch wasserrechtlichen Vorgaben bewilligt.

„Die Stadtgemeinde hat hier grundsätzlich keine Handhabe“, merkte der für die Wasserversorgung zuständige ÖVP-Stadtrat Lukas Niedermayer an.