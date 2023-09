Geplante Deponie in Limberg: Asbest war das große Thema

Die Stimmung unter den zahlreichen Zuhörern war bereits aufgeheizt, als Gottfried Stark, einer der Geschäftsführer der Ökopark Nord ÖHS GmbH, mit seinen Ausführungen begann. „Baustoffe und Bauschutt werden recyclet. Was nicht recyclet werden kann, muss gesetzeskonform entsorgt werden.“ Neben den Firmen Stark aus Irnfritz und Hengl aus Limberg ist die Öko techno, ein Unternehmen der Strabag-Gruppe, an der Ökopark Nord beteiligt.

Großteils kamen die Anwesenden aus Limberg und Straning. Orte, die unmittelbar an das Steinbruchareal angrenzen. Die Baurestmassen-Deponie ist für 828.850 m³ ausgelegt und in 16 Kompartimente (abgegrenzter Raum innerhalb einer Zelle, in dem bestimmte Reaktionen bzw. Prozesse unabhängig von anderen ablaufen können) unterteilt, wobei zwei kleine Zellen mit je 23.050 ³ Fassungsvermögen für die Ablagerung von Asbest vorgesehen sind.

Zwischenrufe aus dem Publikum bezogen sich auf die Standortfrage („Warum so nahe an der Bevölkerung?“) und die negativen Auswirkungen auf die Menschen. Gottfried Stark verwies auf die genaue Regelung in der Deponieverordnung.

„Boden und Wände sind dicht“

Das Thema Asbest beherrschte die Infoveranstaltung. Vor allem die Verfüllung der Asbestabfälle in sogenannte Bigbags sorgte für Aufregung. Gottfried Stark und Florian Hengl versuchten den besorgten Anrainern klarzumachen, dass asbesthältiges Material nach dem Versenken in einer Deponie und Beschüttung keine Gefahr mehr darstellen könne.

Erläuterungen zum Aufbau der geplanten Deponie brachte der Geologe Nikolaus Schmid. Er verwies auf die künstlich anzulegende Drainageschicht, unter der sich noch eine natürliche, undurchlässige Schicht befindet. Und Stark ergänzte: „Boden und Wände sind dicht, unten führt eine Drainage das Niederschlagswasser in ein Sickerwassersammelbecken, damit es dann wieder auf der Deponie verregnet bzw. die Wasserqualität untersucht werden kann. Und wenn der Deponieabschnitt voll ist, kommt der Deckel drauf in Form von dichtem Erdmaterial, und darüber dann die Begrünung laut Naturschutzkonzept.“

„Wer eine bessere Lösung hat, soll es sagen“

Die Frage, ob eine Baurestmassen-Deponie in Limberg überhaupt notwendig sei, formulierte der Limberger Bürger Michael Eberle. Die regionale Versorgung sei doch gegeben, es gibt eine Deponie in Göpfritz und in Dietersdorf bei Hollabrunn und Strass im Strassertale würden demnächst derartige Deponien eröffnet. Er wies darauf hin, dass wohl Baustoff-Recycling „die erste Wahl“ sei. Denn ab 1. Jänner 2026 dürfen etwa Gipsplatten, Gipswandbauplatten und faserverstärkte Gipsplatten nicht mehr deponiert werden.

Nach Ansicht der Ökopark-Nord-Betreiber sei das öffentliche Interesse an der Deponie sehr wohl gegeben. In den Bezirken Gmünd, Horn und Waidhofen an der Thaya fehlen diese Einrichtungen. „Wenn jemand eine bessere Lösung zur Entsorgung von Asbest hat, dann soll er es sagen“, brachte Stark das Problem auf den Punkt.

Staubfreu und Zufahrt an maximal zehn Samstagen ...

Tatsächlich soll der Schüttbetrieb auf der Deponie maximal 200 Tage im Jahr erfolgen, die Staubfreihaltung ist an 365 Tagen in den Auflagen festgelegt. Messsensoren in der Deponie und eine ökologische Bauaufsicht sollen für einen sicheren Betrieb sorgen. „Maximal an zehn Samstagen im Jahr wird die Zufahrt zur Deponie genehmigt“, versicherte Florian Hengl.

Die Frage, ob für die Genehmigung der Baurestmassen-Deponie auch noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, muss noch final abgeklärt werden. „Laut Behörde ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung für unser Projekt notwendig“, erklärte Hengl. „Das bestätigt, dass das Verfahren, das wir gewählt haben, das richtige ist.“ Der Bescheid wurde allerdings beeinsprucht und nun ist das Landesverwaltungsgericht am Zug.

Was die Grünen dazu sagen ...

„Wir waren bei der Präsentation selbstverständlich anwesend und hätten gerne ein UVP- Verfahren gesehen“, betont die Maissauer Grünen-Funktionärin Elfriede Hofmann in einer Stellungnahme. Den anhängigen Einspruch gegen die UVP-Ablehnung verfolge man mit Interesse. Das Verkehrsthema sei bei dieser Veranstaltung viel zu kurz angesprochen worden. Hier müssen man sich etwas überlegen: „Die Lkws müssen von der Umfahrung abfahren, auf die L50. Schon jetzt ist es gefährlich, dort mit dem Rad zu fahren. Rad- und Wanderwege werden dadurch zerstückelt. Unsere langjährige Forderung, das Fahrradnetz an dieser Stelle auszubauen ist dringend notwendig“, sagt Hofmann.