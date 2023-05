Hollabrunner Lothringerplatz ist ab 19. Juni gesperrt

Am Lothringerplatz herrscht seit Anfang Mai Baustellenbetrieb: Die Straßenmeisterei Hollabrunn ist dort zu Gange. Zur „Langen Einkaufsnacht“ am 16. Juni werden Gehsteig und Parkplatz an der Nordseite des Lothringerplatzes für den Verkehr freigegeben.

Am Montag danach, 19. Juni, beginnen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zur Errichtung des Kreisverkehrs. Dazu muss die Hauptfahrbahn des Lothringerplatzes gesperrt werden. Die Zufahrten zu den Parkplätzen beim Gasthaus Rammel und der Firma Straka bleiben jedoch offen.

Während dieser Sperre werden die Autobushaltestellen am Lothringerplatz aufgelassen. Die Fahrgäste können weiterhin die anderen Haltestellen nutzen: Jene in der Aspersdorferstraße für Fahrten in Richtung Aspersdorf, in der Mühlgasse für Wege in Richtung Mariathal, Kleinstetteldorf oder Enzersdorf im Thale sowie die Haltestelle in der Znaimerstraße in Fahrtrichtung Suttenbrunn.

Der Abschluss der Arbeiten ist mit Ende der Sommerferien vorgesehen.

