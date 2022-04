Raschala und sein Pinkelstein bekommen eine Radlerrast

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

In der Raschalaer Kellergasse sind zwischen dem berühmten Pinkelstein und der Gustav-Biller-Brücke Bauarbeiten in Gange. Was dort hinkommt? Eine Radlerrast.

Errichtet wird die „Radlerrast von den „Raschalaer Köllamaunan“, geplant hat sie natürlich der sogenannte Kellergassenpapst Helmut Leierer. Eine E-Ladestation wird dort Platz finden, außerdem wird es einen Reparaturstand sowie einen Getränke- und Snackautomaten geben. Hier kann man aber nicht nur einkehren, die Radlerrast in Raschala ist nachhaltig: bei Veranstaltungen wird sie zur Bühne oder zur Tanzfläche umfunktioniert. Fertig werden soll die Radlerrast in diesem Sommer.

Praktisch ist übrigens, dass gegenüber das „Rastplatzl“ der Familie Satzinger liegt. Im Selbstbedienungskeller stehen einige Erfrischungen für Radler und Spaziergänger bereit, vor dem Keller gibt’s Tische und Bänke zum Verweilen.

