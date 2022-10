Baustelle Straßen in Breitenwaida werden erneuert

Am 11. Oktober beginnen die Sanierungsarbeiten am Hagenweg, dem Parkplatz beim Bahnhof Breitenwaida und der Zufahrt zur "Ylvie-Mühle". Foto: Grafik: Stadtgemeinde Hollabrunn

B is Mitte November sollen die Wiederherstellungsarbeiten der Straßen in Breitenwaida dauern. Diese erfolgen in mehreren Abschnitten, während der Bauarbeiten wird der jeweilige Bereich für den Verkehr gesperrt sein.