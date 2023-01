Haus mit Kojen in Hardegg kann besichtigt werden

Werbung

Im Zuge des Umbaus wurden Garage und Satteldach entfernt und so präsentiert sich das Gebäude heute als klare Kubatur mit Flachdach. Die Tragstruktur blieb erhalten, wiewohl die verwinkelte Grundrissstruktur aufgelöst und umorganisiert wurde. Im Obergeschoss wurde das Gebäude um Erker erweitert. Diese muten nun wie Kojen an, dienen als Gästebereich, Sitznische oder Loggia und eröffnen Blicke in die Umgebung.

Die Kojen aus Brettsperrholz wurden über das Dach mithilfe von Zugbändern miteinander verbunden und gleichen so die Lasten aus. Sie heben sich durch eine dunkle Blechverkleidung bewusst von der schlichten Weißtannenfassade ab.

Deckendurchbruch wurde verglast

Betreten wird das Haus von Osten über den bestehenden Eingang. Die neue Treppe wurde nordseitig positioniert, wodurch sich ein offener Bereich im Herzen des Gebäudes anstelle der alten Treppe bildet. Im Erdgeschoss entstanden Küche, Ess- und Gästezimmer. Im Obergeschoss wurde Raum für drei Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Bad sowie ein Wohnzimmer geschaffen. Die Kojen lassen sich flexibel als erweiterter Wohnraum, Spiel- oder Gästebereich dazuschalten. Der Deckendurchbruch der alten Treppe wurde verglast und ermöglicht nun eine Blickbeziehung vom Wohnzimmer hinunter zur Küche im Erdgeschoss.

Der Innenraum wurde mit weiß verputzten Wänden und hellen Terrazzofliesen ruhig gehalten und durch Möbel aus Weißtanne ergänzt. Das energetische Konzept wurde mit einer Luftwärmepumpe einfach und effizient gestaltet. Die Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen und der hohe Anteil an heimischem Nadelholz senken den ökologischen Fußabdruck.

Wer sich das 2022 fertiggestellte Werk von juri troy architects live anschauen möchte, hat am 28. Jänner im Rahmen einer Bauvisite mit dem ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich von 14 bis 16 Uhr die Gelegenheit dazu.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist via E-Mail an office@orte-noe.at erforderlich.

Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Der Startpunkt der Veranstaltung (Vorstadt 35 in Hardegg) wurde so gewählt, dass Interessierte auch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Von Wien-Hauptbahnhof fährt die ÖBB bis Retz Bahnhof, von dort geht der Bus 876 nach Hardegg. Von der Bushaltestelle sind es noch drei Gehminuten bis zum Haus mit Kojen.

